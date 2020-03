život nije stao

S obzirom na trenutnu situaciju -. U nastavku teksta donosimo vamjavih ustanova na području grada Osijeka..* Od utorka, 17. ožujka 2020. sva komunikacija Gradske uprave odvijat će se putem telefona 031 229 229, elektronske pošte i putem Internet stranice.* Kontakt sa strankama održavat će se isključivo putem telefona ili elektronske pošte. Radno vrijeme Pisarnice ostaje nepromijenjeno, svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.* Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije objavio je listu brojeva telefona i e-mail adresa za sve građane koji trebaju bilo kakvu informaciju vezano za trenutnu situaciju oko koronavirusa na području Osječko-baranjske županije.* Komunikacija s korisnicima obavlja se putem telefona, e-pošte, Facebooka i pisanih zahtjeva predanih na izdvojenom pultu.* Mole se suvlasnici da prijavljuju isključivo hitne intervencije.* Konzultacije će obavljati telefonom ili mailom, a i odgođeno je individualno savjetovanja te su korisnici obaviješteni o odgodi odnosno načinu na koji mogu izvršiti navedenu aktivnost.* od ponedjeljka, 23. ožujka na 30 dananaplata parkiranja na području grada* od nedjelje 22. ožujka obustavlja se rad tržnica i svih objekata u sustavu tržnica.* Tržnice d.o.o. Osijek objavljuje tri portala uz pomoć kojih možete obavljati prodaju svojih proizvoda, i to:* od 22. ožujka obustavlja se gradski prijevoz putnika* od nedjelje, 22. ožujka sve trgovine rade skraćeno od 8:00 do 17:00 sati.* Interspar i Spar trgovine rade u trgovačkim centrima koji su zatvoreni - Interspar-Emmezeta centar u Osijeku, također uveli sui regulaciju ulaska u trgovine uz održavanje propisanog razmaka.* 1. Radnicima koji rade u zatvorenim poslovnim prostorijama podijeljena su dezinfekcijska sredstva za radne površine te za dezinfekciju ruku,2. Radnicima na odvozu podijeljen je ograničen broj rukavica i maski,3. Na svim ulazima u poslovne prostorije izložene su službene upute i preporuke za postupanje u ovoj situaciji,4. U jedinu blagajnu u sjedištu društva dopušta se kontrolirani ulaz do najviše 2 osobe, uz obvezan međusobni razmak,5. Grupiranje radnika prilikom raspoređivanja na dnevne radne zadatke svedeno je na minimum,6. Zoološki vrt zatvoren je za posjetitelje do daljnjega te su odgođene sve edukacije i rođendaonica,7. Kompa ne prevozi građane i do daljnjega se odgađa njezino stavljanje u pogon,8. Na prostoru reciklažnih dvorišta zabranjuje se boravak više od 5 osoba u istom trenutku.* Sukladno ovoj odluci i odredbama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, korisnicima će biti fakturirana prosječna potrošnja, sve dok se očitanjem ne ustanovi stvarna.Svi korisnici koji žele mogu samostalno očitati vodomjere, a stanje vodomjera dojaviti, ili telefonski na brojeve 031/330-755; 756; 757, ili pak elektroničkom poštom na očitanje[at]vodovod[dot]com. Stanja vodomjera zaprimat će isključivu u periodu od dvadesetog do zadnjeg dana u mjesecu.Pozivaju vas da koristite i aplikaciju Moj vodovod putem koje također možete dostaviti stanje vodomjera i zaprimiti račun prema stvarnoj potrošnji. Aplikaciji možete pristupiti na poveznici moj.vodovod.com/login ili ju jednostavno preuzeti na svoj mobilni uređaj putem aplikacija App store i Google play.* Pogrebi se održavaju redovno, ali u skladu s preporukama Stožera, dakle – unutar užeg kruga obitelji.* Građani se mole da do daljnjega odgode dolazak u Ukop.* Sa svakom strankom naknadno će se dogovoriti najbolje rješenje prilagođeno individualnim potrebama.* Dežurna pogrebna služba radi 24 sata i dostupna je na 0800 9992.* Na dogovor u svezi organizacije pokopa mogu pristupiti maksimalno dva člana obitelji pokojnika.* Kod ulaska u Pogrebni ured i prije samog dogovora obvezna je dezinfekcija ruku dezinficijensom na bazi alkohola i za stranke i za djelatnike ureda.* Obvezno je održavanje udaljenosti između stranaka i djelatnika Pogrebnog ureda od minimalno 1 metar.* U prostorije gdje se nalazi pokojnik mogu ući samo članovi najuže obitelji.* Sućut obitelji pokojnika daje se bez osobnog kontakta – rukovanja.* od 19. ožujka obustavlja se rad Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek* Zatvoren je studentski dom IGK, a otvoren je i dalje radi "Novi" studentski dom u sveučilišnom Kampusu u koji su smješteni svi studenti koji su ostali u Osijeku.* Studentska prehrana – u skladu sa stanjem vezano za pandemiju korona virusa - u smanjenom kapacitetu organizirana je samo u Istarskoj 5 u:- restoranu samoposluživanja (popularna "linija") sve dane u tjednu, od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 19 sati- restoranu Gaudeamus od ponedjeljka do petka od 12 do 19 sati* #narucidostavu - #ostanidoma