trenutne situacije

zatvorili

dostave hrane

besplatno

slobodno

redakcija[at]osijek031[dot]com

Restoran Corner

corner-restoran.hr

031 333-584 , 031 659-100

American bar Dollar

americanbardollar.com, Pauza.hr

031 284 625

Gurman Osijek

095 777 0007

Mangiare

facebook.com/mangiare.brzadostava/?ref=bookmarks

031 307-707

095/8344-245

CIRUELA j. d. o. o.

097 7766124

romeod34[at]gmail[dot]com

Pizerria Strossmayer

031/ 375-888 i 031/ 206-066

Grill-pizzeria “Rustika”

031 369 400

Dublin - Noćna Dostava

dublindostava.com

031/328-448

Radno vrijeme:

Fabrique grill&beer

0952030444

fabrique.com.hr i pauza.hr

Hamburgilla

091 94 59 160

Pizzeria La Rosa

031/ 570 500

Ostalo:

Consortium d.o.o

031/575-557

0914777111

info[at]consortium[dot]hr

Autocentar Buljubašić d.o.o.

031540000

ac-buljubasic.hr

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

S obzirom da su zbogbrojni restoranisvoja vrata, no ostavili su mogućnostportal Osijek031.com ćereklamirati njihovu dostavu.Također, ukoliko želite da se i dostava vašeg objekta nađe na ovom popisunam se javite na, rado ćemo vas uvrstiti u popis!Web:Tel:Ponuda: Roštilj na drveni ugljen, menii za više osoba,odresci.Dostava je besplatna i na raspolaganju je od 9 do 22 sata. Dostava je za područje Osijeka i prigradskih naselja.Web:Tel.:Ponuda: burgeri, sendviči, wrapovi, wok te američki tip roštilja- American bar Dollar dostavlja na području Osijeka putem servisa Pauza. hr i vlastitom dostavom svaki dan od 12 do 22 sata. Uz svaku narudžbu dostavljamo limenku Coca Cola gratis.Tel.:Ponuda: dnevni meni kuhanih jela, jela s roštilja, jela šefa kuhinje, panirana jela, pizza, lignjeDostava od 8:00 do 22:00 satiFb stranica:Telefon:Mob:Radno vrijeme: Pon-Sub 9:00-22:30, Ned 11:00-16:00- bavi se proizvodnjom i preradom voća i povrćaTel.:E-mail:Ponuda: Kuhana rajčica, jabučni ocat 1L. Salate: cikla, krastavci, kisela paprika, miješana rezana. Pekmezi: šljiva, kruška, breskvaTel:Ponuda: Pizza, burgeri, tjestenina- P. Pejačevića 32Tel:Dostava od 10 do 22 sata - mogućnost narudžbe hrane za ponijetiPlaćanje gotovinom i karticamaWeb:Tel.:Ponuda:- smrznuta hrana (pizza, baguette, burek, krumpirići)- tjestenina, toast, gotove juhe, pahuljice, mlijeko- bezalkoholna i alkoholna pića- slatke i slane grickalice- papirnati ubrusi, papirići za motanjePon - čet: 20:00 - 04:00Pet - sub: 20:00 - 05:00Ned: 20:00 - 02:00Tel.:Web:Ponuda: Wrap, burgeri, sendviči, ćevapi, plate, salate.Radno vrijeme: 10:00 - 17:30Tel.:Dostava: 11:00 - 22:00h i putem Glovo aplikacijePonuda: burgeri i tortiljeTel.:Radno vrijeme:od ponedjeljka do subote ( 8-23), dostava od 9 do 21nedjelja - od 17 do 21Ponuda: Pizze, salate, tjestenine, rižoto, tortilje, sendvičiTel:Mob:Facebook: facebook.com/consortiumosijek/E-mail:Tel.:Web:Dostava: Vrijeme dostave, dolaska po vozilo: po dogovoru- Dovoz i odvoz vozila na popravak uz mogućnost virmanskog i beskontaktnog plaćanja na kućnom pragu