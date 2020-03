epidemiološku situaciju

S obzirom na trenutnute kao mjere, internet trgovina, prestaje s radom, a istovremeno ponovno pokrećeInternet trgovina dostupna je svim građanima, od ponedjeljka do subote, u radnome vremenu. Putem internet moguće je naručiti sve vrste prehrambenih proizvoda, kao i onih higijenskih te svih ostalih potrepština.Veliki odmor s radom započinje ugodine, a sve do daljnjega iznos dostave za sve lokacije bit će umanjen za. Tako će dostava na području čitavog grada Osijeka iznositiProces online kupovine jednostavan je te trenutno predstavlja sigurniji način nabavke od osobnog odlaska u trgovinu. Narudžbu je moguće izvršiti i telefonskim putem, svakoga dana, na brojDostava će se vršiti prema, a u skladu s odlukama Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.Narudžbu je moguće preuzeti i samostalno ili posredstvom drugih dostavljačkih usluga. Vaša narudžba u tom slučaju pakira se u trgovini nakon čega slijedi telefonska obavijest da je spremna, a po nju zatim dolazite vi, netko od vaših bližnjih, ili je preuzimate posredstvom drugih prijevozničkih usluga poput taksi službi, a uz prethodno dogovorene detalje. Svoju narudžbu preuzimate na adresi, 31000, Osijek.Iz sigurnosnih razloga te prema odredbi Nacionalnog stožera civilne zaštite, osobama koje se nalaze pod mjerama izolacije o čemu su dužne obavijestiti, dostava će se vršiti prema posebnim te drukčijim uputama i mjerama.Sve upute za vršenje dostave te način poslovanja u narednom period pa sve do daljnjega, nalaze se na službenoj stranici trgovine Veliki Odmor.