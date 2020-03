17. sjednica Upravljačkog vijeća urbane aglomeracije Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Radio Osijek

Jučer je održanau krnjem sastavu na kojoj se još jednom govorilo o nedavnom „“ i raskolu u Upravljačkom vijeću.Podsjetimo, na 15. sjednici Upravljačkog vijeća održanoj krajem siječnja svih 16 prisutnih partnera jednoglasno jeda se na listu strateških prioriteta uvrste dva već pripremljena projekta:i razvoj, ali pod uvjetom da projektu Osijeku ne bude spreman za realizaciju u zakonom propisanom roku (15. siječnja).Iako je zapisnik s te sjednice jednoglasnona sljedećoj, 16. sjednici, nakon nje došlo je do „ruralnog puča“ i raskola u Upravljačkom vijeću UA zbog navodnogGrada od izgradnje Gospodarskog centra. Na jednoj strani našli su se predstavnici gradovate, a na drugoj strani ostale općine iz aglomeracije koje su se, osim Gospodarskog centra,i na neravnopravan položaj unutar aglomeracije.Iz osječke Gradske uprave tada su priopćili kako su izmjene Akcijskog plana strategije aglomeracije provedene, a morale su biti napravljene kako predviđena financijska sredstva ne bi bila preusmjerena drugim aglomeracijama jer je Osječko-baranjska županija, kao partner u projektu, kasnila s ugovaranjem projektne dokumentacije.Raskol je rezultirao i dvjema 17. sjednicama, jučerašnjom i onom održanom prije tjedan dana na kojoj su „pobunjeni“ predstavnici općinaodbora Ivana Vrkića iako je Zakonom o regionalnom razvoju i sporazumom jasno propisano kako je predsjednik vijeća UA gradonačelnik grada nositelja izrade i provedbe strategije urbane aglomeracije, a to je g. Vrkić ispred Grada Osijeka.Osječki gradonačelnik još je jednom jučerOsječko-baranjske županije da je osječka Urbana aglomeracija odustala od izgradnje Gospodarskog centra, koja je dogovorena u suradnji sa Županijom. „“, izjavio je Vrkić.Pročelnica gradskog Upravnog odjela za EU programeizjavila je kako se uskoro očekuje sastanak sa županijom i osnivanje projektnog tima za rad na pripremi prve faze projekta Gospodarskog centra. Dodala je kako Gradska upravaodustati od tog projekta jer on rješava velik problem tvrtke "Osječki sajam" zbog neadekvatnog prostora za održavanje, no „bocnula“ je i pobunjene općine rekavši: „“.Istaknuo je kako to upravljačko tijelo traje do kraja godine, kad se otvara nova sedmogodišnja financijska omotnica u sklopu koje se stvara nova ITU aglomeracija koja će, kako tvrdi, "".