Urbana aglomeracija Osijek

uspješnosti

raspisa poziva i ugovaranja projekata

85% iznosa

ne bude preusmjerena

antibirokratskoj revoluciji

Općine Antunovac

ni po čemu nije

Grada Osijeka

Osijek u Urbanoj aglomeraciji Punitovci

Ivan Vrkić

samovoljno

niz netočnosti i dezinformacija

nije ovlašten

nije i ne može

lažiranom zapisniku

suglasnost

povukli

ponedjeljak 9. ožujka

nema što kriti

nema ništa protiv

ne ugrožava

Gospodarski centar, strateški projekt Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

uspješnu realizaciju

15 milijuna kuna

bespovratnih financijskih sredstava

nije unaprijed zajamčena

neće

Ukoliko se za neka provedbena tijela pokaže da nemaju kapacitete za apsorpciju sredstava, sredstva će se preraspodijeliti provedbenim tijelima koja ih imaju. (…) Status i kapaciteti provedbe u ovom programskom razdoblju, utjecat će na programiranje i raspodjelu sredstava po sektorima u sljedećem programskom razdoblju.

zadovoljavajuće kvalitete

nesređene dokumentacije

nije brisan niti mijenjan

neće odustati

IT parka i Gospodarskog centra

[klik za uvećanje]

Tekst i foto: Osijek.hr

primjer jena razini cijele države gledeu okviru mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja. Primjerice, objavljeni su pozivi u vrijednosti odpredviđenog za Urbanu aglomeraciju Osijek jer kao dobri gospodari brižljivo pazimo, da nijedna alocirana kuna namijenjena našoj urbanoj aglomeraciji,izvan našega područja.Usprkos tome, ovih dana svjedočimo svojevrsnoju izvedbi načelnikakoja se 4. ožujka odigrala u Maloj vijećnici Osječko-baranjske županije u Županijskoj 4. Indikativno je da ovom pučističkom igrokazu doprinos daje i pročelnica jednog od upravnih odjela Osječko-baranjske županije sa svojim dubioznim pojašnjenjima, premda Županijauključena u Upravljački odbor. Svi dosad održani službeni sastanci uvijek su održavani tamo gdje im je i mjesto – u prostorijamaPremda jeu svojstvu predsjednika Upravljačkoga odbora Urbane aglomeracije Osijek uputio poziv za 17. sjednicu koja će se održati u ponedjeljak 9. ožujka s početkom u 13:30 sati u prostorijama Grada Osijeka – načelnik Općine Antunovac, ujedno drugi dopredsjednik Urbane aglomeracije Osijek,je sazvao svoj skup u prostorijama Osječko-baranjske županije, gdje je izrečeno. Sukladno Sporazumu o suradnji jedinica lokalne samouprave u izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek – predsjednik Upravljačkog odbora je gradonačelnik grada nositelja Strategije. Dakle, nekakav neformalni skupdokinuti Sporazum i opozvati predsjednika Upravljačkoga odbora. Uz iskreno i dužno poštovanje, načelnica Općine Punitovcibiti predsjednica Upravljačkoga odbora Urbane aglomeracije Osijek.Sa skupa održanog u Maloj vijećnici Osječko-baranjske županije odaslana je i poruka o navodnoUpravljačkoga odbora u svezi s Izmjenama Strategije Urbane aglomeracije Osijek koji je poslan u proceduru Gradskog vijeća Grada Osijeka. Činjenica da su pojedini članovi Upravljačkoga odbora u okviru utvrđene procedure dali, da bi je nakon sjednice Gradskoga vijeća, jasno govori o čemu je ovdje zapravo riječ.Ivan Vrkić, predsjednik Upravljačkoga odbora Urbane aglomeracije Osijek održat će zakazanu 17. sjednicu ujer, baš kao štoUpravnoga nadzora Ministarstva uprave ili Upravnoga nadzora Ministarstva regionalnog razvitka i fondova EU. Sve odluke pa tako i Izmjene Akcijskog plana Strategije Urbane aglomeracije Osijek – usvojene su u okviru predviđene, zakonite procedure. Ivan Vrkić ujedno ističe, da akrobatika pojedinih partneraprovedbu Strategije Urbane aglomeracije Osijek i projekte koji su njezina sastavnica, pri čemu posebno ističe važnost realizacije projekta IT parka i Gospodarskog centra.Grad Osijek i Gradsko vijeće poduzeli su sa svoje strane sve, kako bi stvorili pretpostavke zaGospodarskog centra vrjednijeg od, koji je Sporazumom o partnerstvu s Osječko-baranjskom županijom utvrđen kao strateški projekt od iznimnog značaja za Osijek i regiju.Budući da dodjelaiz mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) za osječki Gospodarski centar, nego izravno ovisi o projektnoj dokumentaciji – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uputilo je zahtjev za dostavu dokumentacije do 15. siječnja 2020. te naglasilo da projektbiti moguće financirati, ako dokumentacija ne bude dostavljena u zadanom roku i ne bude zadovoljavajuće kvalitete.Ministarstvo regionalnog razvitka i fondova EU još od ljeta 2019. najavljivalo je ovakav razvoj događaja, što je i potvrđeno stavom Europske komisije (13. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, 15. studenoga 2019.) koja kaže: „Osječko-baranjska županija očitovala se dan uoči krajnjega roka koji je zadalo Ministarstvo za dostavu dokumentacije, da je u tijeku izrada projektno-tehničke i studijske dokumentacije i da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za usluge projektiranja Gospodarskog centra te da će po završetku postupka javne nabave biti ugovoren izvršitelj usluge i započeti projektiranje. Uzimajući u obzir da je Osječko-baranjska županija bila još u postupku javne nabave za uslugu projektiranja Gospodarskog centra – postojala je izgledna bojazan kako bi zbogsredstva mogla biti preraspodijeljena drugim urbanim aglomeracijama koje imaju kapacitete za apsorpciju. Uza sve to, Urbana aglomeracija Osijek pretrpjela bi izravne posljedice u raspodjeli sredstava u sljedećem programskom razdoblju.Kao dobri gospodari koji misle na cjelinu Urbane aglomeracije Osijek – na njene perspektive u raspodjeli sredstava i tijekom sljedećeg programskog razdoblja – nismo to mogli dopustiti. Izmjenama i dopunama Akcijskoga plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka, dodatno su identificirani spremni projekti koji posjeduju građevinsku dozvolu, kako bi se u slučaju izgledne odluke Ministarstva za pomicanjem projekta Gospodarskog centra u naredno financijsko razdoblje – sačuvala alokacija predviđena za Urbanu aglomeraciju Osijek. Izmjenama Akcijskoga plana, Gospodarski centar kao strateški projekt, kao ni alokacija sredstava. Dakle, posve su netočne medijske informacije o navodnoj prenamjeni sredstava rezerviranih za Gospodarski centar.Jesu li zahtjevi pojedinih načelnika iz Upravljačkoga odbora Urbane aglomeracije Osijek zapravo smokvin list što prikriva nečije posrtanje u realizaciji zacrtanoga, ili je riječ o nečem drugom, neka ocijeni (osječka) javnost. Grad Osijekod strateških projekata poput, niti će dopustiti da se ugroze perspektive Urbane aglomeracije Osijek u sljedećem programskom razdoblju. Na koncu, u duhu dosadašnje suradnje i partnerstva, čestitamo Osječko-baranjskoj županiji, što je napokon ugovorila projektiranje Gospodarskog centra.