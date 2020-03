stručna predavanja i radionice

Tekst i foto: Osijek.hr

U okviru Regionalnih dana EU fondova danas su u Osijeku održanana temu europskih strukturnih fondova, kao i panel diskusija o razvoju Osijeka kroz fondove EU na kojoj je sudjelovala i, zamjenica gradonačelnika Osijeka.U pozdravnom govoru prilikom svečanoga otvorenja programa Gamoš je podsjetila kakoima respektabilnu listusufinanciranih sredstvima, pri čemu je kao najvažnije istaknula nedavno završeni projekt revitalizacije Stare pekare Trga Vatroslava Lisinskog , koji je ujedno začetak revitalizacije cijele Tvrđe, zatim IT park, Centar za posjetitelje i Gospodarski centar.Podsjetila je i na to da, kada je riječ o, Grad Osijek upravlja urbanom aglomeracijom koja jena razini cijele države glede raspisa poziva i ugovaranja projekata u okviru ITU mehanizma, a uspješnost Osijeka potvrdio je i pomoćnik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije mr. sc., koji je podcrtao da ga ta činjenica posebno veseli s obzirom na to da je Slavonac i da je svoje studentske dane proveo u Osijeku.Na upit novinara o aktualnoj situaciji u svezi s, Gamoš je naglasila kakopojedinih partnera Urbane aglomeracije Osijek na provedbu osječkih strateških projekata – IT parka i Gospodarskog centra, te kako će Grad Osijek zbog iznesenihna nedavnom skupu održanom u prostorijama Osječko-baranjske županije, ubuduće pripaziti koga bira za partnera. Ponudila je potomstručnih službi Grada Osijeka onima koji nisu tako dobri u planiranju projekata i koji za svoje neuspjehe krive druge.O cijeloj situaciji progovorila je i pročelnica za programe EU Grada Osijeka, istaknuvši kako vjeruje da je ovo samo jedan sporadični incident koji ipak neće ugroziti projekte.– dodala je Mlinarević.– zaključila je Gamoš.Inače, sajam EU fondova održat će se 7. ožujka od 10 do 14 sati na Trgu Svetoga Trojstva, a posjetitelji će se moći upoznati s brojnim domaćim proizvođačima, poduzetnicima, organizacijama i institucijama koji su svoje poslovanje unaprijedili uz pomoć sredstava iz EU fondova.