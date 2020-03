Atletski klub “Slavonija-Žito”

najbolje pojedince

Mia Wild

Ivano Škurla

Lorena Faktor

Franko Salaj

Jana Pranjić

Dominik Škorjanc

Nikolina Užnik

Ivan Paravac

Sara Aščić

Dario Prekl

Ivan Horvat

Saša Šešum

Filip Grgurić

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

je, u sklopu održanog Memorijala “Josip Gašparac” , proglasiokoji su u Klubu djelovali kroz proteklu 2019. godinu.Pod svjetlima reflektora (ne pretjerujemo, Klub se doista pobrinuo da dodjela plaketa bude njihov trenutak za pamćenje) dodijeljene su sljedeće nagrade:1. Najboljom mlađom kadetkinjom kluba proglašena jeMia je bila “pojačanje” koje je u prijelaznom roku došlo u Klub i od tada niže samo uspjehe: na Svjetskim dječjim igrama (Ufa, svibanj 2019.) osvaja 1. mjesto na 100m, a uspjeh je tim veći što je bila najmlađa natjecateljica Igara (uključujući sve sportove, ne samo atletiku). Na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Ptuj, rujan 2019.) osvaja srebro u štafeti 4x100m, a ruši i mlađekadetski državni rekord na 80m prepone (Zagreb, svibanj 2019.). Na mlađekadetskim (i kadetskim!) kupovima i prvenstvima Hrvatske, samo u prošloj godini, Mia osvaja čak šest medalja: po jedno zlato (60m) i srebro (četveroboj) te četiri bronce (100m, 200m, štafeta 4x100m te četveroboj). “Zavidna” karijera za “čudo od djeteta”, kako ju u Klubu zovu.2. Najboljim mlađim kadetom proglašen jeIvanu bi, s obzirom na godište i vrlo “mlad” natjecateljski staž, mogli pozavidjeti puno stariji i iskusniji atletičari. Naime, oko vrata, samo u protekloj godini, nanizao je čak sedam medalja državne razine: tri zlata (dva puta štafetna utrka na 4x200m te skok u vis), dva srebra (200m i štafeta 4x60m) te jednu broncu (200m prepone). Uspješna je sportska karijera pred ovim (tek) mlađim kadetom.3. Najboljom kadetkinjom proglašena jeLorena gdje dođe, tamo se potrudi osvojiti medalju… i uglavnom joj uspije. Na postolje se tako, na državnoj razini, u protekloj godini penjala čak devet puta pa je svojoj kolekciji medalja dodala dva zlata (skok u dalj te štafeta 4x300m), tri srebra (petoboj, skok u dalj te štafeta 4x100m) i četiri bronce (skok u dalj te utrke s preponama, i to jednom 60m te dvaput 100m). Sigurni smo da je pred njom svijetla (atletska) budućnost.4. Najboljim kadetom proglašen jeFranko ne samo da je (zbog vječne dileme trči li on ili negov brat blizanac) uvijek primjećen, nego su njegovo ime zapamtili i svi konkurenti na domaćoj i međunarodnoj sceni. Franko, iako tek kadet, vrlo uspješno plovi pobjedničkim vodama: na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Ptuj, rujan 2019.) osvaja srebro u štafeti 4x300m mix, dok na natjecanjima državne razine (od kojih su neka čak juniorska), u 2019. godini osvaja nevjerojatnih četrnaest medalja: šest puta biva prvak (4 puta u štafeti 4x100m, jednom u štafeti 4x300m te jednom u štafeti 100-200-300-400m), šest puta viceprvak (60m, 2 puta na 100m, zatim na 300m te u štafetama 4x100m i 4x400m) te dvaput osvaja brončanu medalju (60m i osmoboj). Franko je marljiv i redovit na treninzima pa je odličan nastavak karijere neupitan.5. Najboljom mlađom juniorkom proglašena jeUvijek nasmijana i vedra, Jana je proteklu godinu na postolju bila pet puta: dvaput biva srebrna (skok u dalj i petoboj) i triput brončana (od čega se dva nastupa odnose na štafetu 4x400m te jedan nastup na utrci 400m prepone). Jani u tekućoj godini želimo još više uspjeha i osmjeha.6. Najboljim mlađim juniorom proglašen jeAko poznavatelje atletike upitate tko je Dominik, svi odreda sjetit će se uspjeha “svih vremena” jer takvi uspjesi ostaju zapisani u povijest. Upravo jedan takav uspjeh krasi Dominika: poznati preponaš, iako po uzrastu tek mlađi junior, otrčao je treći rezultat svih vremena u Hrvatskoj na 400m prepone. Podsjetimo na još jednu titulu iz 2018. godine: najbolji kadetski rezultat u Europi na 300m prepone. Osim toga, ostaje zapisan kao aktualni državni rekorder na 60m prepone, a na državnoj je razini osvojio pet medalja: jedno zlato (4x100m), tri srebra (60m prepone, 400m prepone te kao dio štafete 100-200-300-400m) te jednu broncu (400m). Dominiku želimo da karijeru gradi jednako lako kao što preskače prepone!7. Najboljom juniorkom proglašena jeAktualna je “prva ženska motka Kluba”. Gdje dođe, tamo osvoji medalju, pritom ne mareći nalazi li se na natjecanju svoje ili starije kategorije. Na međunarodnoj sceni u protekloj godini ima dvije medalje: srebro s Balkanskog prvenstva (Cluj, srpanj 2019.) te broncu s Dvoranskog prvenstva Balkana (Istanbul, veljača 2019.). Nikolina uglavnom skuplja zlata, pa je tako, od ukupno sedam medalja u 2019. godini, čak pet zlatnih. Sa seniorskog Prvenstva donosi srebro, dok na seniorskom Kupu Hrvatske osvaja broncu. Ne sumnjamo da će doći godina kada će sve medalje biti zlatnog sjaja.8. Najboljim juniorom proglašen jeDan dodjele ovih priznanja definitivno je bio Ivanov dan. Netom prije, u skoku s motkom dolazi do norme za Svjetsko juniorsko prvenstvo, a uspješno nastavlja titulom najuspješnijeg juniora za 2019. godinu, i to zahvaljujući nizu uspjeha koji su ga pratili: na Prvenstvu Balkana za juniore biva korak do medalje, no na domaćim natjecanjima državne razine osvaja četiri medalje: po dva zlata i dva srebra. S ponosom ćemo ovu motkašku zvijezdu u uzlazu pratiti na (prvom u nizu) natjecanju svjetske klase poput ovoga koje ga očekuje.9. Najboljom mlađom seniorkom proglašena jeSara je postala prepoznatljivo ime pri spomenu skoka u vis. Osvaja tako redovito medalje državne razine, kako u svojoj, tako i u seniorskoj konkurenciji. U 2019. ih je godini bilo ukupno šest: po tri titule prvakinje i tri titule viceprvakinje Hrvatske. Pred ovom je mladom skakačicom, sigurni smo, uspješna skakačka karijera.10. Najboljim mlađim seniorom proglašen jeDario ima jednostavan recept za uspjeh: dođe, uzme motku, preskoči i osvoji medalju. Tako je bilo i na Dvoranskom prvenstvu Mediterana za mlađe seniore (Istanbul, siječanj 2019.), gdje osvaja broncu, kao i na Prvenstvu Balkana za seniore (Pravets, rujan 2019.) gdje se također okitio broncom. Na domaćoj sceni, u protekloj je godini na državnim natjecanjima osvojio tri medalje, od čega su dva zlata te jedna bronca. Na kraju,valja istaknuti da je Dario preskočio drugi rezultat svih vremena u Hrvatskoj (5,31m).11. Najboljim je atletičarem kluba proglašenIme koje je dobro znano čak i onima koji baš i ne prate atletiku. Nije to zaslužio “na lijepe oči”, već predanim radom i talentom. Redoviti je član reprezentacije Hrvatske, a, iako ga trenutno ozljede “ne maze”, on se s Dvoranskog prvenstva Balkana za seniore (Istanbul, veljača 2019.) vraća sa srebrom. Apsolutni je prvak Hrvatske (ni sam ne zna po koji put) u dvorani i na otvorenom, a njegovo se ime nalazi na EAA rang listi (21. mjesto), kao i na IAAF-ovoj ljestvici (42. mjesto). Ispred Ivana je, već je dokazao, velika karijera.12. Najboljim trenerom proglašen jeSaša je svima poznat trener, a ovo mu nije prva ovakva nagrada. Iz redova njegovih atletičara je, samo u 2019. godini, u reprezentaciju pozvano njih čak pet. Broji dva osvajača međunarodnih odličja, dok je, na državnoj razini (prvenstva i kupovi Hrvatske), “kriv” za 80 osvojenih medalja. Uz brojne uspjehe, najviše se ističe ostvarena norma za mlađejuniorsko Europsko prvenstvo, kao i dva državna rekorda. Uz takvo vodstvo, Klub će lako biti jedan od vodećih u državi.13. Posebnu nagradu dobio jePosebna nagrada za izniman doprinos u radu i razvoju Atletskog kluba “Slavonija-Žito” zasluženo je dodijeljena upravo Filipu. On je gotovo cijeli svoj život posvetio atletici, kao sportaš, ali i zadnjih osam godina kao trener Atletske škole, kroz koju je prošlo više od 400 djece. Pod njegovim su vodstvom organizirana brojna natjecanja za djecu, među kojima se ističu proljetne i jesenske lige, kao i cjelokupno natjecanje Kids‘ Athletics. Iako je nedavno trenersku palicu predao novim trenerskim nadama, od stadiona se ne odvaja, pa je tako došao popratiti Memorijal “Josip Gašparac”, u sklopu kojega je i održana dodjela.