atletike

Memorijalu Josip Gašparac

odlični rezultati

Mia Wild

Melani Bosić

Dominik Eleš

Lana Dejanić

Tena Terzić

Filip Hulak

Milica Pelemiš

Mia Wild

Hajrudin Vejzović

Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine

Luki Jakoboviću

Ivan Rajčić

Strahinja Radojević

Nađa Zorić

Ana Hin

Jana Pranjić

Nikole Mujanović

Bartol Cik

Sara Aščić

Petar Čanak

Nikolini Užnik

Klare Šoje

Petre Šešum

Karlo Salaj

Rocco Martinović

Melani Bosić, Joško Buzina, Lorena Faktor, Franko Salaj

Dorotea Šešum, Mislav Škrtić, Petra Mauk, Dominik Škorjanc

Jana Pranjić, Juraj Buzina, Mia Wild, K.arlo Salaj

Borna Cik

Ivan Paravac

Alessandro Sinno

Robert Renner

Ivan Horvat

velikim pljeskom

Tekst i foto: AK Slavonija Žito

Najava:

U subotu su se svi ljubiteljiokupili u Dvorani Gradski vrt da bi prisustvovali trećem po reduIako već tradicionalno, svako je izdanje “Gašparca” posebno i nabijeno (pozitivnim) emocijama. Upravo je tako bilo i ovaj put: ulazak atletičara dostojan najvećih svjetskih zvijezda, popraćen svijetlima reflektorima, glazbom i najavom najznačajnijih rezultata karijere, samo je dio “tretmana” koji su domaći i strani motkaši mogli osjetiti.No glavnoj su disciplini prethodili brojnipa krenimo od početka.Dan za skokove otvoren je upravo tako – preskakanjem prepona, a najbrži su bili sljedeći pojedinci:- 60m prepone: kadetkinja(9,08 ), ml. juniorka(9,14), mlađi junior(10,61) te juniorkaiz Srbije (9,46);- 55m prepone bilo je predviđeno za mlađekadetski uzrast, a pobjeđuju(9,54) i(10,12).Utrku na 60m, od ukupno 35 natjecateljica, najbrže je otrčalaiz Srbije (7,93), dok je naša najbolje plasirana atletičarka bilas istim rezultatom kao drugoplasirana, no tisućinke su Miu ipak smjestile na treće mjesto (7,99).Muška utrka na 60m bila je prava međunarodna:(BIH) pobjeđuje s rezultatom 7,04, a slijede ga predstavnici, nakon čega dolazimo do našeg najbolje plasiranog predstavnika –je rezultat 7,30 bio dovoljan za peto mjesto.S utrka smo skočili na skokove, točnije skok u dalj. Najbolji mlađi kadet bio je Otočanin(4,20m), dok je najbolji u apsolutnoj muškoj konkurenciji bioiz Srbije (6,33m). Kod žena pobjeđuje(Srbija) s rezultatom 5,74m, dok su naše najbolje plasirane daljašice bilena trećem (5,13m), odnosnona četvrtom mjestu (5,12m).Muški skok u vis bio je posebno atraktivan i napet, a tomu u prilog govori činjenica da se skakalo preko dva metra, kao i da je prvoplasirani dvojac natjecanje završio istim rezultatom (2,05m), no manji broj pokušaja prevagnuo je u korista iz Srbije. Naš najbolji predstavnik,, završava kao četvrti s rezultatom 1,70m. U ženskoj konkurenciji slavi(1,65m) koja, raspoložena za još skokova, natjecanje nastavlja u troskoku, gdje slavi s rezultatom 11,04m. U muškom je troskoku najbolji bioiz Srbije (13,58 ).Zagrijana navijačka atmosfera dolazi do vrhunca: kreće motka! Ni nogometni derbi Osijek-Hajduk nije pokolebao navijače koji su, kako je vrijeme odmicalo, ispunili sva sjedeća mjesta u dvorani.Dame imaju prednost pa smo prvo imali prilike gledati ženski trojac koji se, na domaćem terenu, nadmetao. Napetosti nije nedostajalo, što dokazuje činjenica da su prve dvije djevojke preskočile istu visinu (3,31m). Manji broj pokušaja pobjedu donosi, ispred drugoplasiranei trećeplasirane(2,80m).U nastavku natjecanja (muška motka, B grupa) mladipubliku obara s nogu, i to doslovno: čak četiri puta ruši osobni rekord, pritom ne gubeći elan za još skokova, a na kraju pobjedu odnosi rezultatom 4,31m. Drugoplasirani je bio, također na domaćem terenu,s rezultatom 3,61m.Slijedi (naizgled) predah prije A skupine motkaša, no organizatori ne staju s iznenađenjima: publika je, po prvi put u povijesti hrvatske atletike, imala priliku gledati štafetu 55m prepone. Štafetna je utrka publiku digla na noge, a poredak je bio sljedeći:- Slavonija II (() – 32,81;- Slavonija I (() – 33,11;- Slavonija III () – 33,71.Na kraju – spektakl koji su svi čekali! Najbolji od najboljih, uz ovacije publike i sjaj reflektora, ulaze jedan po jedan, baš kako priliči jednom velikom, međunarodnom natjecanju.Početna visina bila je 4,60m, a ubrzo s natjecanja ispraćamo dva slovenska predstavnika, dok u nastavku pratimo sva tri naša predstavnika, te atletičare iz Italije i Slovenije.iz prvog pokušaja preskače visinu 5,00m, čime je izjednačio osobni rekord i zauzeo ukupno 5. mjesto.Fantastično raspoloženiatmosferu drži na iglama: cilj mu je preskočiti 5,10m, rezultat koji na natjecanjima dosad nikad nije preskočio, a predstavlja normu za Svjetsko juniorsko prvenstvo (koje se, u srpnju ove godine, održava u Keniji). U prvom pokušaju ruši, no kada je došao red na drugi pokušaj, kreće njegova omiljena pjesma, a publika biva glasnija no ikad: Paravac sigurno leti preko letvice, čime osigurava svoju “kartu” za Keniju. Četvrto mjesto u poretku njemu je samo broj jer je glavni cilj ostvaren.Natjecanje nastavlja najjači trojac, a već na sljedećoj visini (5,20m) (o)staju dvojica: trećeplasirani(Italija) te drugoplasirani(Slovenija).To znači samo jedno –sad na natjecanju ima jednog jedinog protivnika – visinu 5,60m, koliko iznosi norma za Europsko prvenstvo (kolovoz 2020., Francuska). Ivan preskače 5,40m iz drugog pokušaja, nakon čega propušta visinu 5,50. Napada normu. Prvi pokušaj, zatim drugi, pa treći… Letvica pada, a usporena snimka na videozidu podsjeća koliko je malo nedostajalo do uspjeha.Ivan je ispraćen, dok će norma ipak pričekati neko drugo natjecanje.Rezime nastupa naših motkaša je sljedeći: jedan osobni rekord, jedna norma za svjetsko prvenstvo i jedna pobjeda – zvuči odlično!