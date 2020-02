nedostatci

Tekst: Osijek031.com

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

Oštećeni vanjski retrovizori, napuklo vjetrobransko staklo, neispravan ventilacijski sustav, izostanak kutije prve pomoći ili rezervnih žaruljica bili suzbog kojih se donedavno, piše Slobodna Dalmacija Po novoj, “” kategorizaciji nedostataka kvarovi se dijele napri čemu se oni “manji” tek bilježe i zbog njih se više ne pada na tehničkom pregledu. Zbog utvrđenog i sitnijeg nedostatka ne treba rješavati nastali problem u, već se vlasnike upozorava na pronađene nedostatke koje treba otkloniti, no bez određenog vremenskog roka.Obvezna opremajer vozač neće pasti na tehničkom ako nema reflektirajući prsluk ili je on oštećen ili neodgovarajućih karakteristika. Isto vrijedi i u slučaju izostanka ili manjkavosti kutije prve pomoći i kompleta rezervnih žarulja. Ipak, kodnema oprosta. Ako je znatnije oštećen ili nedostaje to se smatra većim nedostatkom i dovodi do pada na tehničkom.Prolazi čak ivjetrobransko staklo jer se manje oštećenje ili napuknuće vjetrobranskog stakla smatra manjim nedostatkom. Važno je da oštećenjepogledu vozača, odnosno nije u području brisanja brisača. Ako stražnju registarsku pločicu osvjetljavaju dva izvora svjetlosti, tehnički seako jedno. No ako postoji samo jedno svjetlo, ono mora biti u funkciji i osvjetljavati registarsku oznaku, inače je riječ o većem nedostatku koji dovodi do pada na tehničkom.Auspuh, odnosno ispušni sustav. Površinska korozija na ispušnom loncu smatra se manjim nedostatkom i nije razlog za pad na tehničkom. No, strukturna korozija, propusnost ili pak veća oštećenja ili loše pričvršćena toplinska ili mehanička zaštita ispušnog sustava vode do pada na tehničkom.Izostanak tekućine za pranje stakla u spremniku, a ne smeta ni ako signalna lampica upozorava da nedostaje tekućine. Sve dok su peračii pri aktiviranju poluge za pranje stakala može se čuti kako radi električna pumpa za pranje stakala, vozač ne treba ponavljati tehnički pregled.Prolazi ikoja je svrstana ui vozači imaju godinu dana za popravak korozije. Što se tiče rezervnog kotača on ne treba biti pod propisanim tlakom da bi se prošlo na tehničkom pregledu. Doduše, rezervni kotač mora obvezno biti u automobilu, osim kada ga zamjenjuje oprema za popravak ili vozilo ima run-flat gume.Površinska oštećenja karoserije, poputse toleriraju i ne dovode do pada na tehničkom sve dok ne utječu na funkcionalnost. Primjer za tako nešto su udubljena vrata koja se i dalje mogu bez problema otvarati. Ista je stvar s “bubrenjem” boje kao i loše pričvršćenom ili oštećenom unutarnjom plastikom blatobrana.Iz svega proizlazi da se2017. godina kada je čakponavljalo tehnički pregled, a mnogi padovi na tehničkom pregledu bili su uvjetovani nepravilnostima koje nemaju izravan utjecaj na sigurnost vožnje. No, novi, tolerantniji režim u stanicama za tehnički pregled vrijedi samo za nepravilnosti koje nisu opasne po upravljanje motornim vozilom.