crnim oblacima

najtrofejnijih sportskih kolektiva

Veslački klub Iktus

Rekreacijski centar Iktus

Saponije

ozbiljan kupac

zatvori restoran i prestane s plaćanjem režija

nitko ne tjera van

uskočiti

Športski objekti

120.000 kuna

otkupiti objekt

nije izgledna opcija

Neptuna i Pampasa

Tekst: Osijek031.com

Foto: Cacan/Foto-arhiv031

Krajem prošle godine pisali smo koji su se nadvili nad jedan odu Osijeku -Podsjetimo,sa svim okolnim sportskim terenima u vlasništvu jekoja je prošlog ljeta objavila prodaju nekoliko svojih objekata, uključujući i Iktus. Krajem prošle godine pojavio se i, pa se postavilo pitanje što će biti s veslačima i hoće li morati izaći iz zgrade na Šetalištu kardinala Franje Šepera.Da je ta opcija postala izvjesna, pokazuje i odluka uprave Saponije da s posljednjim danom prošle godine. Kako piše Glas Slavonije , iako veslače, nije moguće da treniraju bez grijanja, vode, struje...Stoga je Grad odlučioi preko gradske tvrtkepreuzeti plaćanje režijskih troškova za prizemlje zgrade koji bi na godišnjoj razini iznosili okoIako su se u Iktusu nadali da bi Grad mogaood Saponije, to u ovom trenutku, čini se,. Zgrada će u dogledno vrijeme dobiti novog vlasnika s kojim će veslači morati pokušati iznaći rješenje za trajni, odnosno privremeni ostanak i nastavak djelovanja kluba.A sve je izvjesnija opcija kako će Grad investirati u novu zgradu veslačkog kluba ali ne na lijevoj obali Drave neposredno uz pješački most, već na prostoru između. To je lokacija na kojoj se grade novi stadion i nogometni kamp NK Osijek, najavljena je i gradnja teniskog kampa, pa bi bilo logično da im se i veslači pridruže.