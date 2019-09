Antona i Patrika Lončarića

Tekst: Osijek031.com

Foto: Cacan/Foto-arhiv031

Prije nekoliko dana izvijestili smo o još jednom velikom uspjehu veslača osječkog Iktusa, braće, koji su uz još jednog Iktusovca,(VK Istra Pula) osvojilina Europskom prvenstvu za mlađe seniore u četvercu bez kormilara u grčkoj Ioannini.To je još jedan u nizu uspjeha kojega su Iktusovci osvojili posljednjih godina, po čemu je taj klub međuu novijoj osječkoj sportskoj povijesti. Time je čudnije što je budućnost ovog trofejnog veslačkog kluba došla podNaime, kako piše Glas Slavonije , početkom srpnja objavljen je oglas oi pratećih otvorenih sportskih površina koja je u vlasništvu dioničkog društva. Nedavno je stigla i prva konkretna ponuda „teška“ više odKao potencijalni kupac figurira, poznati osječki poduzetnik i filantrop koji je nedavno kupio i tzv. vilu Battory . Iako Ostovićna ovu priču, „šuška se“ da bi se u prostor Iktusa moglo uselitikoja već ima ured u jednoj od Ostovićevih nekretnina.Iako teoretski novi vlasnik može veslačena ulicu, u Saponiji imaju razumijevanja za osječke veslače te su zainteresirani iznaći rješenje koje biobje strane. Jedno od tih rješenja bilo bi da Grad Osijekovu nekretninu. Uprava Iktusa odmah u srpnju o ovome je izvijestila Grad, ali do sadasignal da bi se gradska uprava upustila u kupovinu ovog objekta.Podsjetimo, Saponia je sve do danas, uz sponzorstvo kluba, preuzelaoko održavanja zgrade, plaćanja energenata, komunalija i poslovanja restorana. No, vlasnik Mepas grupe, u čijem sastavu posluje Saponija, do kraja godine planira riješiti pitanje ne samo ove, nego i svih ostalih nekretnina u vlasništvu Saponije koje nisu uključene u proizvodni ciklus.Rješenje o kojemu se trenutno razmišlja je da, ma tko to bio, u idućih pet godina ostavi mogućnost korištenja prizemlja veslačima, koji bi za to vrijeme trebali pronaći novu lokaciju. Budući vlasnik neće smjeti ništa dograđivati na objektu, ali unutrašnjost može prilagoditi svojim potrebama.