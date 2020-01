Dan svetog Vinka – Vincekovo

Tekst i foto: PU osječko-baranjska

Svake godine, tradicionalno, 22. siječnja obilježava se, povodom kojega veći broj građana obilazi vinske podrume te takozvane „“. Blagdan se posebno obilježava na područjimaU utorak, 21. siječnja i srijedu, 22. siječnja, policijski službeniciproveli su preventivnu akciju „ Vinskom cestom, ali ne s više od 0,5 ‰ “. Policijski službenici uručivali sui razgovorom građane upozoravali na poštivanje prometnih propisa, u svrhu postizanja povoljnog stanja sigurnosti na cestama.Tijekom 21. i 22. siječnja na postajnom području Postaje prometne policije Osijek dogodile su ses materijalnom štetom i nije bilo evidentiranih prometnih nesreća u kojima su sudionici bili pod utjecajem alkohola.Pod utjecajem alkohola vozaču se bitno, praćenje stanja na cesti, praćenje drugih sudionika u prometu i iznenadnih situacija, što dovodi do kašnjenja u reakcijama vozača, odnosno do produljene reakcije vozača na novonastale okolnosti na cesti te potom vrlo lako dolazi do prometnih nesreća.Vozač pod utjecajem alkohola vrlo brzosvojih sposobnosti, relativizira opasnost i precjenjuje svoje vozačke sposobnosti. Takav vozač postaje neoprezan i sklon ignoriranju prometnih propisa. Prilikom vožnje pod utjecajem alkohola rizik od nastanka nesreće raste progresivno, gotovo eksponencijalno.Kako bi bezbrižno sudjelovali u svetkovini Vincekova policija savjetuje vozače da nakon konzumacije alkohola sebi osigurajudo sljedećeg dana ili da za prijevoz angažiraju osobu koja, kako ne biste ugrožavali sebe i druge sudionike u prometu, a time sigurno izbjegli i sankcije za prometne prekršaje.