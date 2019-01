Osječko – baranjske županije

Dan svetog Vinka – Vincekovo

vinske podrume

Vinske ceste i vinograde

Erdutskog, Baranjskog, Feričanačkog i Đakovačkog vinogorja

Sigurnost u cestovnom prometu

Blagdani bez alkohola

petak, 18. siječnja

19. siječnja

utjecajem alkohola

Tekst i foto: PU osječko baranjska

Kao i prethodnih godina, i ove godine na području22. siječnja obilježava se, povodom kojeg će veći broj građana obilazitite takozvane „“. Blagdan će se posebno obilježavati na područjimaPovodom obilježavanja blagdana svetog Vinka, u sklopu preventivnog projekta „“ komponenti „“, policijski će službenici provesti preventivne aktivnosti nadzora prometa vozača osobnih automobila i drugih sudionika u cestovnom prometu. Tom će prilikom građanima dijeliti informativne letke „Vinskom cestom, ali ne s više od 0,5 ‰“ i „“, čija je svrha individualnim pristupom građanima ukazati na potrebu savjesnog i odgovornog ponašanja u prometu., od 12 do 14 sati na autobusnom ugibalištu u mjestu Erdut (Oraški put 91) teod 10 do 12 sati u Osječkoj ulici kod kućnog broja 20 u Sarvašu, policijski službenici provest će nadzor prometa vozača osobnih automobila te će vozačima dijeliti letke.Podvozaču se bitno smanjuje percepcija, praćenje stanja na cesti, praćenje drugih sudionika u prometu i iznenadnih situacija, što dovodi do kašnjenja u reakcijama vozača, odnosno do produljene reakcije vozača na novonastale okolnosti na cesti te potom vrlo lako dolazi do prometnih nesreća.Vozač pod utjecajem alkohola vrlo brzo prestaje biti svjestan svojih sposobnosti, relativizira opasnost i precjenjuje svoje vozačke sposobnosti. Takav vozač postaje neoprezan i sklon ignoriranju prometnih propisa. Prilikom vožnje pod utjecajem alkohola rizik od nastanka nesreće raste progresivno, gotovo eksponencijalno.