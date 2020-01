nove mjere aktivnog zapošljavanja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Od jučer (2. siječnja) na snagu su stupileGovoreći o mjerama aktivnog zapošljavanja, ministar rada i mirovinskog sustavakao novost je istaknuo ukidanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (SOR), povećanje potpora za zapošljavanje te uvođenje nekoliko novih vrsta potpora za usavršavanje i obrazovanje.Ovisno o indeksu razvijenosti podizat će se, a više potpore ići će. Te potpore sada iznose okoza one iz 7. i 8. razreda indeksa razvijenosti,za one od 1. do 4. razreda. Potpore koje su pokazale, poput stalnog sezonca, zadržane su bez promjena.Uvodi se mjera pripravništva kao kompenzacijska mjera za, koja ostavlja mogućnost realnom sektoru da sesufinancira od strane HZZ-a. Omogućeno je da i oni koji imaju, ali nemaju odrađen puni pripravnički staž, mogu konzumirati mjeru pripravništva za određene dijelove javnog sektora, primjerice sektor obrazovanja, zdravstva i kulture.Što se tiče mjera aktivne politike zapošljavanja, u 11 mjeseci prošle godine bilo je oko, za što je utrošeno okoU provedbi novih mjera ministar je istaknuo dva problema:koje su voljne raditi te nedostatak određenih vještina. Procjene su kako će ove godine biti potrebno oko, a cilj Vlade je zaposliti prije svega ljude iz Hrvatske, no kada ne mogu naći radnu snagu, ide se na uvoz radne snage.S tim u svezi ove se godine donosikojim se napušta sustav kvota za zapošljavanje stranaca. Uvodi se tzv. slovenski model koji poslodavcu u potrazi za radnom snagom omogućuje da od Zavoda dobije potvrdu da takvih radnikau Hrvatskoj te s tom potvrdom automatski dobiva dozvolu za uvoz radnika. Zakon o strancima je zamišljen tako da se, a ako je nema na tržištu, može doći onoliko stranih radnika koliko je potrebno ekonomiji.Na pitanje o radu nedjeljom, ministar je pojasnio kako se radi o izmjenama Zakona o trgovini prema kojemu bi se određen broj nedjelja u godini, 8 do 12 nedjelja, ostavio kao, po uzoru na austrijski model. „“, izjavio je ministar Aladrović.