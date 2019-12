zabrani petardi

Tema onije od jučer:već godinama poziva na suzdržavanje od korištenja petardi kroz akcije poput „ Mir i dobro “, načelno podržavaju i ideju o zabrani upotrebe pirotehničkih sredstava, no kada je riječ osve je ostalo samo na lijepim željama.Ipak, situacija se, čini se, mijenja. Naime,pokrenula je za prošlogodišnje blagdaneza cjelogodišnju potpunu zabranu petardi, u koju se u Osijeku aktivno uključila ikoja vodi azil u Nemetinu. Peticija je već dobila potporu od: znanosti i obrazovanja, turizma, zdravstva, gospodarstva, poduzetništva i obrta te poljoprivrede, a inicijativu je podržalo i Ministarstvo unutarnjih poslova.U MUP-u su potvrdili kako su zaprimili peticiju udruge Prijatelji životinja te da ju potpuno podržavaju. Ipak, za ovu godinu je prekasno da se usvoje promjene zakonskih odredbi jer prijedlog novog zakona mora proći cijelu proceduru, uključujući javno savjetovanje, ali je realna mogućnost da se odluka donese do blagdana sljedeće godine.Podsjetimo, pirotehnička sredstvau Hrvatskoj se mogu upotrebljavati, no njihova prodaja dopuštena je većkako bi seu dućanima u kojima se ta sredstva prodaju. Naravno, mnogi koji kupe petarde i slične proizvode prije 27. prosincase zabrane njihova korištenja do tog datuma, pa tako „narodno veselje“ započinje već sredinom prosinca.Ukoliko pak MUP ne donese takvu zabranu, postoji mogućnost da se kroz izmjene zakona dopusti gradovima i općinama da proglase takvu zabranu na svojem području. Slične inicijative dolaze ovih dana iz osječke gradske uprave.Naime, na svom Facebook profilu dogradonačelnica Žana Gamoš najavila je kako za sljedeću godinu pripremarazreda F2 i F3 na području Osijeka.“, izjavila je dogradonačelnica., za koju se nadamo da će se doista i provesti te da će 2020. biti posljednja godina koju ćemo dočekati uz pucnjavu i eksplozije...