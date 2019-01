Trgom Ante Starčevića

Tekst: Osijek031.com

Foto: Radio Osijek

Ako ste prolazili glavnim osječkim trgom,, sigurno ste vidjeli štandkoja je organiziralakako bi se uuporaba pirotehničkih sredstava F2 i F3 kategorije tijekom cijele godine.Riječ je o projektu koji je prije nekoliko godina pokrenulakoja okuplja sve udruge za zaštitu životinja na području Hrvatske. Svaka udruga organizira potpisivanje peticije na području na kojem djeluje, a sve prikupljene potpise Prijatelji Životinja predat će nadležnim institucijama.Ovom peticijom želi se apelirati nadaZakona o eksplozivnim tvarima potpuno zabrani upotrebu pirotehničkih sredstava F2 i F3 kategorije tijekom cijele godine, uključujući razdoblje od 27. prosinca do 1. siječnja (osim u slučaju organizirane i najavljene uporabe – povodom dana grada i sl.).Ako MUP, tada je nužno da istim zakonom čim prije dopusti gradovima i općinama mogućnost da proglase takvu zabranu na svojemu području. Na taj način načelnici općina i gradonačelnici mogli bi već krajem ove godine zaštititi životinje, djecu i odrasle od posljedica uporabe petardi.Iz Udruge navode kako veterinari redovito upozoravaju da ljubimci i divlje životinje, osim što mogu biti fizički ozlijeđeni, doživljavaju psihički šok zbog buke koju proizvode petarde. Buka pucanjapse, mačke, ptice i druge kućne i gradske životinje koje proživljavaju strah i traumu, a one koje se nađu u neposrednoj blizini eksplozivnog sredstva mogu biti i povrijeđene. Osim opasnosti od izravnog ozljeđivanja petardom, velika razina buke može oštetiti i njihov znatno osjetljiviji sluh od ljudskog te izazvati psihički šok ili srčani udar.Također podsjećaju kako je u Italiji još 2011. u više od 850 gradova i općina zabranjeno u silvestarskoj noći pucati petardama, a grad Collecchio u Parmi od 2016. godinekako bi se spriječile traume pasa. Poljaci su, zbog dobrobiti životinja, dočekali 2018. slavećii koristeći umjesto toga svjetlo lasera, konfete i tihe vatromete. Irska i Čile takođerpirotehnike, a na Galapagosu su od ove godine vatromet ijer uznemiruju životinje. Suvremena tehnika omogućava nam da nađemo neškodljiva, a jednako atraktivna rješenja, tako da je vrijeme da i hrvatski gradovi i općine dobiju zakonsku mogućnost za mirnu proslavu blagdana, bez ozljeda i smrtnih slučajeva.Peticija se može potpisati, a može se potpisati i online ovdje Treba napomenuti kako dosadašnje peticije , koje su se tradicionalno potpisivale u siječnju prethodnih godina,, no to ne znači da treba odustati i predati se. Možda je baš ova godina godina promjena nabolje, barem kada je o petardama riječ (kod nekih drugih tema već odavno nema nade za nas...)