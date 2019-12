Ministar turizma Gari Cappelli

predsjednika Vlade

Zračnu luku Osijek

Strategija turizma Slavonije

Kristijan Staničić

London

Osijek - London

uvijek pune

Tekst: Osijek031.com

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

kao izaslanikbio je nazočan na posljednjoj sjednici osječkog Gradskog vijeća Izaslanik predsjednika Vlade istaknuo je tom prilikom kako će Vlada učiniti sve da bi projekti koji su potpisani u što kraćem roku bili realizirani.A jedan od tih projekata je i razvoj i ulaganja u. Tom prigodom Cappelli je rekao kako je završenas planom brendiranja od 2019. do 2025. godine kao konkretan strateški dokument za iduće razdoblje. Strategija će početkom sljedeće godine biti službeno predstavljena županima i gradonačelnicima iz pet slavonskih županija.Na pitanje o povratku niskotarifne aviokompanije Ryanair u Osijek , Cappelli je podsjetio kako su se on i predsjednik Hrvatske turističke zajednicesreli s predstavnicima Ryanaira tijekom najveće svjetske turističke burze, WTM-a u Londonu. Tom se prilikom razgovaralo o tome da Ryanair sljedeće godine tijekom ljetne sezone letenja (od lipnja do rujna) uspostavi direktnu liniju iz Osijeka prema više europskih gradova, uključujućiOdgovor Ryanaira bi se trebao znati do kraja godine, kada će se znati više detalja vezano uz destinacije i broj tjednih rotacija.Podsjetimo, Ryanair je u razdoblju od 2014. do 2016. godine organizirao letove na relacijis dvije tjedne rotacije koji su bile gotovono 2017. godine ta je linija ukinuta, a kao razlog navedena je nemogućnost Zračne luke Osijek da plaća subvencije Ryanairu.