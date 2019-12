Gradskog vijeća Grada Osijeka

Kao župan i osobno zainteresiran sam da Grad Osijek bude snažan gospodarski, politički, kulturni, sportski i sveučilišni centar naše županije i cijele istočne Hrvatske. Podupirem sve projekte koji se rade kako bi Osijek stekao status kakav treba imati, no za ostvarenje tog cilja treba puno znanja, projekata, rada, mudrosti i suradnje. Danas je grad Osijek, kao i cijela Slavonija i Baranja, često medijski nepravedno stavljen u negativan fokus, s čime se ne slažem, no naravno da može i treba biti bolje. Mi smo odgovorni i obvezni napraviti da bude bolje sutra, a Županija u tomu želi sudjelovati zajedno s Gradom Osijekom

Kroz investicije i projekte koji se provode nekoliko zadnjih godina vidljivo je da Vlada Republike Hrvatske kontinuirano i sve više ulaže na područje istočne Hrvatske, naravno i u grad Osijek, osobito kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem. No, niti jedan grad i općina ne mogu ići naprijed ako inicijativa ne postoji iz te jedinice lokalne samouprave i od ljudi koji je vode. Nitko nam neće ništa dati ni pokloniti ako to sami ne osmislimo, tražimo i realiziramo. Vlada ne može samo prosljeđivati novce nego moraju postojati vizija, strategija i projekti kao zaokružena cjelina pa se onda takvi projekti i realiziraju. Grad Osijek može biti zadovoljan s projektima koji se realiziraju od strane Vlade RH

bez grada Osijeka ne možemo razvijati ni Osječko-baranjsku županiju ni istok Hrvatske. To se očekuje od Grada i on to mora biti, a tu smo svi zajedno da pomognemo, što i nastojimo ne uzimajući u obzir niti praveći bilo kakve razlike političkih opcija. Bitan je grad, projekti i ljudi koji ovdje žive, koji tu trebaju ostati i nadam se koji će se u budućnosti vratiti.

Tekst i foto: OBZ.hr

Središnji dio višednevnog programa obilježavanja Dana grada Osijeka bila je svečana sjednica, održana danas (2. prosinca 2019. godine) u dvorani. Sjednicu je vodio predsjednik Gradskog vijeća dr. sc., a - uz ostale uzvanike - nazočni su bili župan Osječko-baranjske županijeu svojstvu izaslanika predsjednice Republike Hrvatskei predsjednika Hrvatskog saborate ministar turizmau svojstvu izaslanika predsjednika Vlade RH- rekao je župan Anušić.Naglasio je kako Osijek mora bitioko koje se razvijaju svi ključni projekti. Osječko-baranjska županije je u tomu uvijek na raspolaganju te provodi niz kapitalnih projekata zajedno s Gradom Osijekom. To su Gospodarski centar vrijedan više odi financiran kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Iduće godine počinje izgradnja nove zgrade I. gimnazije u Osijeku, zatim Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, a u tijeku su pripreme za izgradnju novog Kliničkog bolničkog centra Osijek, najvećeg projekta ikada napravljenog na području istočne Hrvatske, vrijednog okokoji se realizira s Vladom RH i kroz fondove EU.- istaknuo je župan Ivan Anušić te u osobno ime, u ime predsjednice RH i predsjednika Hrvatskog sabora čestitao Dan grada Osijeka svim njegovim žiteljima i čelnim ljudima.Na kraju je pozvao na zajedništvo i suradnju jer „“ - zaključio je župan.