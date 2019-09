Osijekom

prvi tramvaj

10. rujna 1884

prvi grad

Pariza, Beča, Londona i Budimpešte

10. rujna 1884.

jednokolosiječna pruga konjskog tramvaja

[Foto: Ivana Mandić]

[Foto: Dino Spaić]

Pročitajte i..

jepočeo prometovati. Osijek je bio tadau Hrvatskoj, kao i jugoistočnom dijelu Europe, koji je dobio to prijevozno sredstvo. U to su vrijeme tramvaje na konjsku vuču imali samo veliki europski gradovi poputOsječki konjski tramvaj uveden je u prometBila je tos mimoilaznicama na važnijim stajalištima. Počinjala je u Gornjem gradu u Strossmayerovoj ulici kod kapelice sv. Roka te se protezala u smjeru istoka preko Trga Ante Starčevića, duž Kapucinske ulice, potom je skretala u Tvrđu u Ulicu Franje Kuhača i prolazila uz Trg Svetog Trojstva. Iz Tvrđe je pruga stizala do Trga bana Josipa Jelačića u Donjem gradu. Tramvaj se okretao kod zgrade Dječjeg kazališta i vraćao istim putem u Gornji grad. Vozni park se sastojao od nekoliko zatvorenih i otvorenih (ljetnih) kola. O vozilu su se brinuli vozač, kondukter i tramvajski stražar, svi su imali uniforme. Kola su do 1918. godine vozila lijevom stranom ulice, imala su 16 sjedećih mjesta i nitko nije smio stajati. Pušenje i uvođenje pasa u tramvaj bilo je najstrože zabranjeno. Od prtljage putnik je mogao imati samo ručnu torbu. Kola su se kretala brzinom od 7,5 km na sat, a konji su se mijenjali nakon dva sata vožnje. Postojao je ljetni vozni red (od 6.00 do 21.00 h) te od 1. studenog do 31. Ožujka zimski vozni red (od 7.00 do 20.00 h).