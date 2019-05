Trgu Ante Starčevića

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Osijek031.com

Današnjim svečanim programom nazapočeo je s obilježavanjemTom prilikomsu različite kategorije putnika, od najstarijeg do najmlađeg te onih koji su imali najviše vožnji javnim prijevozom u proteklih godinu dana.Najmlađa korisnica javnog prijevoza je 11-godišnja; najstariji putnik je 96-godišnjije studentica koja je u prošlih godinu dana najviše puta validirala studentsku Butru, dok jenajčešći korisnik opće kartice GPP-a. Nagrađen je ikoji je bio prvi korisnik godišnje OK kartice.Najstariji putnik, g. Vučković, izjavio je kako se tramvajem vozio još kao dijete, sjeća se, ali i velikih gužvi prije rata kada je Osijek imaosu tramvajem svakodnevno išli na posao i s njega. Uspoređujući nove i stare tramvaje, simpatični Marko je rekao da voli niskopodne tramvaje jer se ne mora bojati ulaska i izlaska, a istaknuo je i kako i danas postoji kultura u tramvaju pa mu se mladi ustaju kada uđe u vozilo.Istom prigodom nana Trgu A. Starčevića nagrađen je 4-milijunti ovogodišnji korisnik osječkog javnog prijevoza, a to je 26-godišnji student, inače iz Slavonskog Broda.Svi nagrađeni na dar su dobili vrijednosnunadopune te vrijedne pokloneosječke tvrtke Žito. Osim toga, svi nagrađeni putnici dobili su i pozivnice zakoju će 30. svibnja u tramvaju naorganizirati GPP i gastronomska kreativkaOkupljenima se obratio i direktor GPP-akoji je podsjetio kako je Osijek 1884. bio prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo, tada. U tih 135 godina mnogo se toga promijenilo, ali GPP nastavlja sjavnog prijevoza u Osijeku. U tom smislu već su nabavljeni novi autobusi, uskoro kreće nabavka, a uvedeni su i displeji na stajalištima koji pružaju točne informacije o tome kada će sljedeći autobus doći. Nastavlja se i unapređivanje informatičkog sustava, a sve s ciljem kako bi javni prijevoz u Osijeku bio na najvišoj razini, na zadovoljstvo svih