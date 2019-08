Žana Gamoš

Sve će biti gotovo i spremno za početak nove školske godine. Do sada su tu bila djeca od prvog do četvrtog razreda. Sa školskom godinom 2019./2020. sva djeca od prvog do osmog razreda boravit će u novo uređenim prostorijama osnovne škole Briješće

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Zamjenica gradonačelnikasa suradnicima posjetila je danas rekonstruiranuu kojoj uskoro započinjeNaime, osnovna škola Briješće od početka nove školske godine nastavu će održavati u, ali i novoj dvodijelnoj sportskoj dvorani.Projekt OŠ Briješće, vrijedan, uključio je dogradnju učionica, rekonstrukciju postojeće zgrade i izgradnju školske sportske dvorane, što je od velikog značaja za učenike koji su prije putovali u, a od sada će predmetne nastave moći pohađati u Briješću.Rade se dogradnje na dvije etaže na ukupno 1300 m2. Rekonstruira se i postojeći dio škole koji je dodatnih 700 m2, a sama dvorana je dvodijelna što znači da se mogu održavati dva sata nastave tjelesne kulture. Uz dvoranu postoji još 400 m2 pomoćnih prostorija koja se odnose na različita skladišta, sanitarije i ostalo.Ugovor za nabavuGrad je potpisao s osječkom, a vrijednost radova je. Također nakon provedenog javnog poziva potpisan je ugovor sa zagrebačkom tvrtkomza nabavku sportske opreme za školsku dvoranu i vanjska igrališta u vrijednosti 574.000 kuna s PDV-om. Treći javni poziv za uredski namještaj u vrijednosti od 410.000 kuna će se ponoviti, budući je premašena vrijednost procjene.“, izjavila je Gamoš.Inače, Osijek je ovo ljeto postao pravo gradilište pa se, osim projekta OŠ Briješće, završava i projekt izgradnje školsko-sportske dvorane u Tenji , trenutno najveće takve u izgradnji u cijeloj Hrvatskoj, ali i dogradnja OŠ Mladost kao i dječjeg vrtića Višnjevac.