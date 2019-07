Boris Piližota

Zamjenik gradonačelnikaobišao je jučer gradilištegdje su u tijeku radovi napostojeće tenastavno-sportske dvorane.Radi se o jednom od velikih projekata Grada. Naime, vrijednost radova ugovorenih 2016. godine u prvoj etapi, na roh-bau dogradnji zgrade, iznosila je oko. U drugoj etapi, od lipnja 2018. godine, traju radovi na dovršetku nove zgrade, rekonstrukciji postojeće te dogradnji nastavno sportske dvorane u vrijednosti oko. Bit će to moderno uređena škola s novom sportskom dvoranom, učionicama, kabinetima, zbornicom, sanitarnim čvorovima te dizalom.U protekloj školskoj godini, OŠ Briješće pohađalo je– od čegau nižim razredima dok jeod petog do osmog razreda putovalo svakodnevno na nastavu uu Čepin. Ovo ulaganje namijenjeno je svim sadašnjim i budućim učenicima škole, ne samo od prvog do četvrtog razreda kao do sada – jer će osnovnoškolci dobiti priliku pohađati nastavu utijekom svih godina osnovnog obrazovanja.Zamjenik gradonačelnika naglasio je kako se svi radovite će završiti do kraja kolovoza, kako bi Osnovna škola u Briješću bila u funkciji u novoj školskoj godini. „“, istaknuo je Piližota te dodao kako je dogradnja Osnovne škole u Briješću puno više od rekonstrukcije same zgrade, a ulaganje u djecu i mlade uvijek je ulaganje i u budućnost grada.