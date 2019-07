predstavljanje prednosti kupovine stanova

Grad i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Žana Gamoš

uvjete, načine, mjerila i mogućnosti kreditiranja

rok otplate kredita

1.206,06 €/m²

iskazuju interes

Krešimir Žunić

50-ak zainteresiranih sugrađana

250 milijuna kuna

4 milijarde kuna

iskoriste ovu priliku

osijek[at]apn[dot]hr

110 takvih stanova

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

U Osijeku je danas održano javnoiz Programa društvenog poticanja stanogradnje.planiraju izgradnju još stanova za zainteresirane Osječane. Tim povodom zamjenica gradonačelnikas predstavnicima Agencije predstavila je zainteresiranim građanimate prednosti koje donosi kupnja stana prema Programu društveno poticane stanogradnje u Osijeku.Naime, kupovinom stana putem POS-a ostvaruju se sljedeće pogodnosti:od 30 godina uz 1 godinu počeka, bez jamaca; maksimalna cijena korisne površine stana iznosi, a prosječna godišnja kamatna stopa trenutno je manja od 3%. U tijeku je saborska rasprava o dodatnom smanjenju kamate pa bi se od sljedećeg tjedna ona mogla kretati između 1,6% i 1,7%. Korisnik treba uplatiti 15 posto učešća. Prednost imaju oni građani koji nisu riješili stambeno pitanje, no mogu sudjelovati i drugi, prema listi prioriteta.Trenutno se provodi anketa putem koje građani Osijekaza kupnju stana iz Programa POS-a i temeljem koje će se odlučiti o daljnjim koracima realizacije programa. Zamjenik direktora APN-aistakao je kako se do završetka provedbe ankete ne može govoriti o tome kakva, kolika i gdje će biti buduća zgrada te da o građanima ovisi hoće li stanovi biti za prodaju ili za najam.Žunić je naveo kako je potrebno najmanjekako bi gradili objekt s 30 stanova, a zasad ih se prijavilo 36. U proračunu je osigurano oko, a do sada je u Hrvatskoj za poticanu stanogradnju potrošenoza 8.035 stanova, zaključio je Žunić.Zamjenica gradonačelnika Gamoš pozvala je sugrađane dai najavila kako će Grad dati veliki doprinos tome da cijena četvornog metra stana bude što povoljnija za Osječane. Ukazala je na važnost ispunjavanja anketnog upitnika te pozvala građane da ga u narednih tjedana dana, koliko traje anketiranje, ispune i dostave, bilo elektroničkim putem na e-adresuili poštom na adresu APN-ova ureda u Osijeku: Trg Ante Starčevića 3/1.Inače, do sada je u Osijeku izgrađeno