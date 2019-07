uvjetima i mogućnostima kreditiranja

Žana Gamoš

Gradskoj upravi

Slavko Čukelj

Program društveno poticane stanogradnje

povoljno rješavanje

Program je pokrenut kako bi se građanima pomoglo u rješavanju primarnog životnog pitanja po iznimno povoljnim uvjetima, uz istovremeno jamstvo kvalitete i poštovanja dogovorenoga roka. Pogodnosti se ponajprije odnose na kreditnu liniju i cijenu kvadratnoga metra stana

30 godina

1.206,06 €/m²

anketiranje

povoljnijih od tržišnih

prezentaciju Programa POS

utorak 9. srpnja 2019. u 11 sati

Tekst i foto: Osijek031.com

Najava:

S ciljem upoznavanja građana Osijeka su okviru Programa društveno poticane stanogradnje, osječka dogradonačelnicapozvala je građane na informativnu prezentaciju. Kako smo već pisali , koncem lipnja uodržana je konferencija za novinare na kojoj su osječka dogradonačelnica i direktor APN-apredstavili(POS) u Osijeku koji će građanima omogućitistambenog pitanja. Program društveno poticane stanogradnje provodi se izgradnjom stambenih zgrada i omogućavanjem prodaje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.“, naglasila je tada zamjenica gradonačelnika Osijeka.Naime, kupovinom stana putem POS-a ostvaruju se sljedeće pogodnosti: rok otplate kredita oduz jednu godinu počeka, bez jamaca; maksimalna cijena korisne površine stana iznosi, a prosječna godišnja kamatna stopa manja je od 3% godišnje.S obzirom na to da je prvi korak u realizaciji projekta utvrđivanje interesa Osječana krozkoje će trajati do sredine srpnja, osječka dogradonačelnica još tada je pozvala sugrađane zainteresirane za rješavanje stambenog pitanja po uvjetima, da ispune anketu koja se nalazi na stranicama Grada te u osječkim gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Nakon obrade podataka iz ankete, Grad će odlučiti o lokaciji izgradnje, infrastrukturi i ostalim značajnim detaljima.Danas se Gamoš u ime Grada Osijeka iznova obratila sugrađanima, no ovoga puta kako bi ih pozvala nau Osijeku koja će se održati una adresi Gradska četvrt Gornji grad, Trg Lava Mirskog 1. Uz sudjelovanje predstavnika Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), u sklopu prezentacije predstavit će se uvjeti, načini, mjerila i mogućnosti kreditiranja, kao i prednosti koje donosi kupnja stana prema ovom programu.