stara 30 godina

izgradnji bazena

južne obilaznice, Trpimirove, Divatlove i Wilsonove ulice

sportsko-rekreativne zone Gradski vrt

Boris Koružnjak

kotač pokrenuo

nelegalno sagrađenih kuća

izmjene osječkog urbanističkog plana

gradnju bazena

koštala gradnja novog bazenskog kompleksa

11.660 kuna

133,5 milijuna kuna

dobra volja očito postoji

no hoće li biti novca za gradnju

Dražen Slunjski

Moramo biti odgovorni prema proračunskim sredstvima

Bazeni Gradski vrt - prezentacija:

Tekst: Osijek031.com

Pročitajte i..

Idejauz dvoranu Gradski vrt ponovno se aktualizirala, piše Glas Slavonije Podsjetimo , o bazenskom kompleksu koji bi se nalazio izmeđuveć se dugo „šuškalo“, a prije osam godina predstavljen je i idejni projekt kompleksakoji je potpisao Arhitektonski fakultet Zagreb, odnosno glavni projektant, mr.Iako se tada činilo kako se, realizaciju gradnje kompleksa 2011. godine spriječilo je nekolikokoje su bile sagrađene mimo urbanističkog plana te koje je trebalo legalizirati.Početkom ove godine u Osijeku je održana javna rasprava u sklopu koje su predstavljenekoje se odnose na projekt Gradski vrt. Naime, Grad je u urbanističkom planu uređenja Gradskog vrta ostavio česticu za, no bazen je promijenio lokaciju unutar samog Gradskog vrta i sada je planiran na području između južne obilaznice i dvorane Gradski vrt, nedaleko od izvorne lokacije.Trenutačno je teško reći koliko bi točnou Osijeku, no arhitekti procjenjuju vrijednost četvornog metra osječkog kompleksa na približno. Ako se uzme u obzir da je ukupna bruto građevinska površina bazenskog kompleksa 11.446 četvornih metara, procjena je da bi novi bazenski kompleks u Osijeku koštao okoA to je i najvažnije u cijeloj ovoj priči –, interes plivačkih klubova i pojedinaca je neupitan,? U Gradu su oprezni po tom pitanju i ne zalijeću se s bombastičnim najavama. Pročelnik Upravnog odjela za urbanizam,, istaknuo je kako je bazen u planu, ali trenutačno treba vidjeti može li se zatvoriti financijska konstrukcija. „'‘, naglašava Slunjski.