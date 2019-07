poduzetničkom inkubatoru BIOS

Tekst: Osijek031.com

Foto: OSC/Facebook

Jučer je uodržana godišnja skupština udruge Osijek Software City na kojoj su predstavili projekte koje je udruga realizirala u protekle dvije godine, tijekom mandata prošle uprave.Kako piše Glas Slavonije , predsjednik, na početku je predstavio stanje u IT sektoru na području Osječko-baranjske županije tijekom prošle godine ocijenivši ga pozitivnim.Naime, Jurlina je podsjetio kako je u pretkriznoj 2008. godini na području OBŽ-a djelovalo ukupno, nešto više odprihoda, od čega samo sedam posto od prodaje u inozemstvu.A deset godina poslije – sasvim drugačija slika. U 2018. brojke su se popele na(povećanje od 166%) sa(163% više) i gotovo(188% više). A ono što je najviše skočilo je izvoz, od čega je u prošloj godini ostvareno čak 66% prihoda, odnosno povećanje od čak 592%.U usporedbi s 2017. godinom također se vidi pomak: broj tvrtki u prošloj se godinizau odnosu na godinu ranije, broj zaposlenika za, a prihod se povećao za čakdok je izvoz veći zai konstantno raste.Jurlina je dodao i kako trenutačno na području Osječko-baranjske županije ima više od, u što se ubrajaju i firme kojeu županiji, ali ovdje imaju svoje urede i zajedno s njima IT sektor ima oko 1500 zaposlenika. Da su brojke u konstantnom porastu, potvrđuju i podaci HGK-a – samo u prvih pet mjeseci 2019. godine na području OBŽ-a otvoreno je 13 novih IT tvrtki.Članovi OSC-a predstavili su i sve što su radili uprošle godine. Održano je stotine radionica, predavanja, konferencija, skupova uz tisuće sudionika - stručnjaka, djece, školaraca i studenata, kod kojih OSC-ovci žele usaditi i razvijati ljubav prema IT-u. Neki od hvalevrijednih projekata OSC-a su:...U prvom dijelu, osim prezentacije projekata udruge, podijeljene su i zahvalnice njihovom dugogodišnjem partneru Poduzetnički inkubator BIOS, medijskim partnerima (uključujući portal Osijek031.com ) i partnerima u akademskoj zajednici ().U drugom dijelu članovi udruge izabrali su novu upravu koju čine