Trudimo se na KulenDayzima ponuditi širok spektar sadržaja. Tako svaki sudionik može pronaći temu koja će pomoći u svakodnevnom radu i u rješavanju poslovnih izazova. Osim sadržaja cilj konferencije je druženje i širenje mreže kontakata.

Zadatak zajednice je zainteresirati djecu od rane dobi ne samo za informatiku, već za cijelo STEM područje. To je dugoročni projekt kojim ćemo osigurati kvalitetan kadar u Osijeku.

Osijek pravi primjer da je moguće kroz IT industriju bez previše ulaganja u materijalna sredstva, ali uz velika ulaganja u ljudske resurse postići određene rezultate.

Tekst i foto: KulenDayz Team

proslavila je 10. rođendan ovaj vikend na osječkom. Ovu informatičku konferenciju pokrenula je grupa entuzijasta kako bi lokalnojomogućili vrhunske sadržaje. Organizatorinisu mogli ni zamisliti da će KulenDayz narasti preko svih očekivanja. Konferencija svake godine raste kako sadržajem, tako i tema i po broju posjetitelja kojih je bilo preko 800 iz Hrvatske i svijeta.Kroz tri dana posjetitelji su imali prilike sudjelovati uiz tema razvoje aplikacija, cloud računarstva,dizajna, projektnog managementa i drugih.Rekao nam je, direktor konferencije.Posebnost KulenDayza je projekt za djecu. Mališani imaju priliku poigrati se novim gadgetima i zainteresirati se za IT. Od ove godine u suradnji sa Školskom Knjigom pokrenut je KulenDayz Teachers program koji okuplja učitelje i nastavnike informatike na nizu radionica vezane uz obrazovne sadržaje iz nove kurikularne reforme“ izjavio jepredsjednik udruge Osijek Software City na panelu IT Future trends.Jedan od partnera ovogodišnje konferencije je ikoji kroz svoje IT udruženje nastoji pružiti podršku domaćim IT tvrtkama, a njezin dopredsjednikkomentirao je kako je „Svojim jedinstvenim stilom KulenDayzi su opravdali titulu jedne od najzanimljivijih konferencija u široj regiji. Mnogi posjetitelji konferencije će sa zadovoljstvom istaknuti kako su im KulenDayz daleko najbolji IT događaj koju su ikada posjetili.