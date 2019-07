šarana, soma, mrene ili tolstolobika. Kečige i štuke

Tekst i foto: Goran Flauder

Nekada smo mogli birati izmeđubile su rjeđe, aviša kategorija. Od jadranskih riba kupovali smo za, a onda su u ribarnice stiglebili su mnogima nedostupni i jeli smo ih samo u posebnim prigodama. Iz te kategorije, iznad stotinu kuna za kilogram, danas su najprodavaniji. Prije nekoliko tjedana, ekskluzivno na policama Metroa, pojavili su se odresci. Cijena? Sitnica:. I to još na „akciji“!Pored nje meso oceanske tune prodavalo se po uobičajenihpa su kupci nekoliko puta provjeravali vide li dobro akcijsku cijenu jadranske tune višuod one koju su i dosad kupovali u obliku nekoliko šnicli, jer su ionako bile triput skuplje od svinjećih.“, pojasnili bi uslužni prodavači i dodali da se prilično dobro prodaje.Treba cijeniti svoje, o tomu, ali nekako se nameće pitanje zašto jeod stranog kada je u startu oslobođeno, sanitarnog pregleda na granici i prolaska kroz ruke nekoliko trgovaca dok dođe na prodajne police? Neki su se našalili i pitali je li u cijenu uračunat i ratni dodatak za generala ili naknada za primjenu novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata? Kako bilo, osim što je meso jadransko i svježe, činjenica da je proizvedeno u uzgajalištu našega najomiljenijega generala izu kornatskom arhipelagu, daje mu dodatnu vrijednost i poseban gušt.Plavoperajna tuna, ili plavorepa kako piše na cjeniku uz odrezak iziz Zadra, najskuplja je među više odkoje Metro nudi hrvatskom tržištu. Asortiman je uvjetovan potražnjom, sezonom, vremenskim prilikama, lovostajem ili drugim odrednicama, a Pelagosova tuna ušla je u ponudu nakon ugovora potpisanog u veljači. I premda je mnogima nedostupna na obiteljskom menűju, odvajanje dijela uzgojene tune na hrvatsko tržište izraz je Gotovinina ustupka domaćim gurmanima. Na toj bi tunjevini sushi/sashimi kvalitete naime, zaradio znatno više u Japanu, gdje je i dosad plasirao cijelu proizvodnju.Proteklih godina uveseljavali su naskoje su obarali vlasnici japanskih lanaca uglednih restorana, plaćajući početkom kalendarske godine na aukcijama na najvećoj ribarnici svijeta, tokijskoj Tsukiji, astronomske cijene za izložene tune.Početkom 2018. godine plavoperajna tuna teškaprodana je za približno. Kupio ju je lokalni trgovac ribom. Bio je vrlo zadovoljan obavljenim poslom rekavši da je konačna cijena bila niža nego što je očekivao. I bio je u pravu, jer je još 2014. za znatno manju tunu predsjednik sushi lancaizlicitirao 1,8 milijuna dolara, čak tri puta više nego godinu ranije.Rekord je srušen na ovogodišnjoj aukciji kada je plavoperajnu tunu odisti kupac platio(20-ak mil.kuna), što je oko! Riba je ulovljena u Omi, na sjeveru glavnog japanskog otoka Honshu, koje je na glasu kao jedno od najboljih za izlov tune koja se službeno vodi kao ugrožena vrsta, zbog čega je ulov 2018. godine u japanskim vodama bio iznimno slab pa je cijena porasla više od 40 posto. Inače tuna te veličine prodaje se za oko 60 tisuća dolara, no sudjelovanje na novogodišnjoj dražbi stvar je prestiža i reklame, no Kimura je svejedno priznao da se na licitaciji zanio i platio malo previše. Stručnjaci su izračunali kako će gosti njegova restorana svaki zalogaj mesa te tune platiti oko 230 američkih dolara.U tim okolnostima mi Hrvati možemo reći da smo privilegirani po cijeni za koju možemo jesti domaću plavoperajnu tunu. Dobar tek!