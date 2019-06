Udruga PLANTaža

entuzijasta

promicanja ekologije

Urbane intervencije

Darija Gabrić

zaboravljene i napuštene objekte

Drven parka

tramvajskom stajalištu

zanemareno i zaboravljeno

prazna prozorska okna

vanjska „ulična“ galerija

vidljivosti zaboravljene lokacije

Konzervatorskog odjela

odobrenom troškovniku

zrcala i pleksiglasa

nedovoljnog financiranja projekta

odustati

Urbane intervencije

MOSS

9.900 kuna

prednostima korištenja obnovljivih izvora energije

PS Shine, Slama, KultAkt i ReArt

tematski buvljak



Tekst: Osijek031.com

Foto: Google maps

osnovana je 2014. godine od strane nekolikos ciljemkroz znanje i vještine da bi se živjelo u skladu s prirodom.Udruga je iz proračuna Grada za 2019. godinu dobila 15.000 kuna za projekt „“, a o kakvom je projektu riječ ispričala je tajnica udruge,, za portal Čist račun Projekt „Urbane intervencije“ ima za cilj urediti i populariziratiu Osijeku. Jedan takav objekt nalazi se na Europskoj aveniji kod. Riječ je o jedinom takvomkoje je tijekom vremena postaloUpravo zbog toga u Udruzi su odlučili upostaviti umjetnički print, čime bi tramvajsko stajalište dobilo novu funkciju kaoNa taj bi način predstavili ne samo rad mlade osječke umjetnice već i pridonijelikroz umjetnički pristup. Obnova i postavljanje printa provodit će se uz stručni nadzoru Osijeku čime će Osječani dobiti jedinstveno tramvajsko stajalište u Hrvatskoj.Gabrić kaže kako će se sredstva koja su ostvarena namjenski utrošiti premai to u najvećem iznosu za postavljanje i tiskanje printa kao i na izradu. Zbogod strane Grada, Udruga je bila primoranaod ostalih aktivnosti koje uključuju predstavljanje drugog umjetnika i postavljanje drugog umjetničkog printa kao i organiziranje javne tribine na temu. Iz tih su se razloga odlučili na postavljanje umjetničkog otiska urbane lokalne umjetnice, dok će s drugim aktivnostima malo pričekati.Drugi važan projekt udruge je projekt „“ za koji su od Grada dobili. Mobilna solarna stanica ili skraćeno MOSS novi je projekt koji za cilj ima educirati najmlađe (u ovom slučaju učenike osnovnih škola) os naglaskom na fotonaponsku solarnu energiju. Zbog samog inovativnog pristupa u udruzi se jako vesele projektu, ali i zbog činjenice da se svijest mijenja od malena te da smo svoje najmlađe dužni informirati o obnovljivim izvorima energije i očuvanju okoliša.Od ostalih aktivnosti koje udruga PLANTaža provodi u ovoj godini, Gabrić je izdvojila organizaciju Međunarodnog dana jazz-a u suradnji s udrugama. Uz projekte „Urbane intervencije“ i „MOSS“, ove godine planiraju organiziratite obilježiti Svjetski dan hrane te brojne radionice i nastupe na ljetnim festivalima u okolici i na moru. Uz sve to, u fazi su iščekivanja rezultata INTERREG HU-HR natječaja, ali i apliciranje na nove. Želja im je ojačati međunarodne suradnje, ali i one nacionalne u vidu razvijanja novih ideja i to najviše s partnerima iz Mađarske i Srbije.Na pitanje suradnje s Gradom, Gabrić je rekla da je ona korektna, no uvijek može biti još kvalitetnija i konkretnija. Konkretno, u PLANTaži bi bili još zadovoljniji kada bi čelnici Grada pokazali malo veću volju za poticanje i kreiranje novih sadržaja u suradnji s organizacijama civilnog društva i pojedincima na polju logističkog doprinosa i spremnosti na dijalog.