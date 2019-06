[28.06.2019.]

kroznastavlja se pozicionirati kao jedan od vodećih događaja koji promovira destinacijski turizam u Slavoniji.Sve posjetitelje koji se, upute u Slavoniju na DunavArt Festival koji se održava u, očekuje nezaboravan užitak u vrhunskoj glazbi, vinskom i gourmet bogatstvu ovoga kraja, a svi programi su besplatni.Program DunavArt Festivala započinje, u Vukovaru, uz otvorenje izložbe Nevenke Arbanas i veliki koncert grupe Vatra. Drugog dana,, se u jutarnjim satima program manifestacije seli u Kopački rit gdje nas očekuje Klasika u ritu uz prekrasne zvuke klavirskog koncerta. Kroz cijeli dan Park prirode Kopački rit organizira vožnju brodom po promotivnoj cijeni odIstog dana program se u popodnevnim satima nastavlja u Erdutu gdje nas očekuje izložba i degustacija vina, izložba skulptura studenatauz, koncert poznatog hrvatskog etno glazbenikai koncert prekrasnih dama -Često opjevan i mnogo proputovan Dunav inspirira od izvora sve do ušća, dok uz njega žive deseci milijuna ljudi. Niti jedna druga rijeka na svom putu do ušća ne teče kroz toliko zemalja kao Dunav i poput žile kucavice Europe povezuje različite narode, religije i kulture u harmoničnu cjelinu. Upravo tako se i DunavArt Festival promovira kroz jedinstvenu poruku „“.Park prirode Kopački rit, Prijemni centar11.00 sati - Klasika u ritu – klavirski koncert Konstantin KrasnitskiErdut, Erdutski vinogradi18.00 sati - Izložba skulptura studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku18.00 sati - Revija podunavskih vinara18.00 sati - In Da Sofa – DJ Flegma19.00 sati - Koncert Miroslav Evačić i band21.00 sati - koncert grupe The Frajlei drugim kulturnim sadržajima nastavlja se pozicionirati kao perjanica snažne promocije tradicije - kulture i destinacijskog turizma u Slavoniji.Iskoristit zemljopisni položaj, bogatstvo ponude i tradiciju te privući nove goste, domaće i inozemne, te samu destinaciju podići na razinu stalne posjećenosti zadaća je ovog festivala.Međunarodni DunavArt Festival predstavlja Hrvatsko Podunavlje u novom svjetlu, kao destinaciju koja s vremenom postaje alternativno, okupljajuće, centralno mjesto cijelog Podunavlja. Kroz kulturu, zabavu, gastroenološku ponudu i gostoljubivost ljudi, želja nam je da Hrvatsko Podunavlje postane nova destinacija na međunarodnoj turističkoj karti.Svi posjetitelji koji se, upute u ove krajeve na DunavArt Festival moći će uživati u vrhunskoj glazbi, vinskom i gourmet bogatstvu ovoga kraja, a svi programi su besplatni. I ove godine u sklopu DunavArt Festivala održat će se Međunarodno ocjenjivanje vina podunavskih zemalja u Iloku. Dodjela nagrada i priznanja te smotra vina i degustacija održat će se 6. srpnja 2019. godine u sklopu cjelovitog programa manifestacije Festivala uProgram započinje 28. lipnja uuz otvaranje izložbe Nevenke Arbanas, a slijede nam kroz ljeto i izložbe. U večernjim satima ispred dvorca Eltz nas očekuje veliki koncertDrugi dan, 29. lipnja, u Vukovaru još jedno značajno događanje, Međunarodni dan Dunava koji se održava na šetnici uz Dunav ispod dvorca Elz, a očekuje nas bogat kulturno-umjetnički program, fišijada i u večernjim satima koncertDunavArt Festival drugoga dana u jutarnjim satima dolazi u Kopački rit gdje nas očekuje Klasika u ritu uz prekrasne zvuke klavirskog koncerta. Kroz cijeli dan Park prirode Kopački rit organizira vožnju brodom po promotivnoj cijeni od 40 kuna.Predveče 29. lipnja 2019., stižemo ugdje nas očekuje izložba i degustacija vina, izložba skulptura studenata Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka, In Da Sofa, koncert poznatog hrvatskog etno glazbenika, a ovo veče završava uz pjesmu prekrasnih dama, dolaze namDrugog vikenda festivala selimo u najistočniji grad Hrvatske. 5. i 6. srpnja 2019., Ilok, atrij dvorca Odeschalci, bit će nezaobilazna destinacija svih ljubitelja dobrog vina i glazbe. Posjetitelji će moći uživati u čaroliji ovog kraja i bogatom programu, pa će oba dana moći kušati srijemske specijalitete uz degustacije podunavskih vina, pogledati izložbu skulptura studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i dunavsku premijeru kratkometražnog filmaDva dana zabavljat će nas i jedinstveni glazbenici iz Austrije pod nazivoma u petak slušamo i Dunavske priče prof.dr.sc., dekanice Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka. Nakon toga slijedi koncerti after party u Starim podrumima uz zvuke tamburica.U subotu, 6. srpnja 2019., nemojte propustiti aukciju oslikanihna temu Dunava koju vodi Mirko Fodor, a sve prikupljena sredstva bit će donirana Dječjem vrtiću Crvenkapica iz Iloka. Nakon toga slijedi još jedna glazbena poslastica, koncert grupe Silente i na kraju ovog prekrasnog druženja ponovo selimo u Stare podrume na dobro vino uzČesto opjevan i mnogo proputovan Dunav inspirira od izvora, sve do ušća i uz njega žive deseci milijuna ljudi. Niti jedna druga rijeka na svom putu do ušća ne teče kroz toliko zemalja kao Dunav. Na 2 888 kilometara, od izvora do utjecanja u Crno More, rijeka teče sa zapada na istok, prolazeći kroz deset država i poput žile kucavice Europe povezujući različite narode, religije i kulture u harmoničnu cjelinu.Tako se i DunavArt Festival promovira kroz jedinstvenu poruku DunavArt - Teče i spaja.