Vukovara, Kopačkog rita

Erduta

Vatre, The Frajli, Konstanina Krasnickog i Miroslava Evačića

likovnim, gourmet-vinskim, glazbenim

perjanica snažne promocije tradicije - kulture i destinacijskog turizma

[Foto: Dunav art festival][28.-29.6.2019.]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

5. i 6. srpnja Ilok

Odeschalci

glazbenici iz Austrije

Square Waltz

Helene Sablić-Tomić

Brune Krajcara i after party

Startas tenisica

Mirko Fodor

Dječjem vrtiću Crvenkapica

tamburaški sastav Sremci

deseci milijuna ljudi

DunavArt

- Teče i spaja

Tekst i foto: Dunav art festival

Najava:

Prošetali smo prošli vikend odsve douz mnogo zanimljivih i dobro posjećenih sadržaja. Uz koncertne nastupe, mnoštvu izložbi i degustacija vina iz podunaskog kraja, posjetitelji su mogli uživati u prekrasnom ambijentu dvorca Eltz u Vukovaru, zelenim prostranstvima Kopačkog rita i tajnim zakutcima vinograda u Erdutu.I ovaj put, DunavArt Festival si drugim kulturnim sadržajima potvrdio se kaou Slavoniji. Iskoristiti zemljopisni položaj, bogatstvo ponude i tradiciju te privući nove goste, domaće i inozemne, te samu destinaciju podići na razinu stalne posjećenosti zadaća je ovog festivala.Drugog vikenda festivala, slobodno možemo reći samo finale Festivala, selimo u najistočniji grad Hrvatske., atrij dvorca, bit će nezaobilazna destinacija svih ljubitelja dobrog vina i glazbe. Posjetitelji će moći uživati u čaroliji ovog kraja i bogatom programu, pa će oba dana moći kušati besplatno srijemske specijalitete uz degustacije podunavskih vina, pogledati izložbu skulptura studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i dunavsku premijeru kratkometražnog filma Duša Drave.Dva dana zabavljat će nas i jednistvenipod nazivoma u petak slušamo i Dunavske priče prof.dr.sc., dekanice Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka. Nakon toga slijedi koncertu Starim podrumime uz zvuke tamburica.U subotu, 6. srpnja nemojte propustiti aukciju oslikanihna temu Dunava koju vodi, a sve prikupljena sredstva bit će doniranaiz Iloka. Nakon toga slijedi još jedna glazbena poslastica, koncert grupe Silente i na kraju ovog prekrasnog druženja ponovo selimo u Stare podrume na dobro vino uzČesto opjevan i mnogo proputovan Dunav inspirira od izvora, sve do ušća i uznjega žive. Niti jedna druga rijeka na svom putu do ušća neteče kroz toliko zemalja kao Dunav. Na 2 888 kilometara, od izvora do utjecanja u Crno More, rijeka teče sa zapada na istok, prolazeći kroz deset država i poput žile kucavice Europe povezujući različite narode, religije i kulture u harmoničnucjelinu. Tako se i DunavArt Festival promovira kroz jedinstvenu poruku