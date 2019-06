rješavanju izgradnje produžetka Kanižlićeve ulice

Tekst i foto: Osijek031.com

Iz velikih kalibara pucaju iz najjače oporbene stranke u gradu, HDZ-a, na gradsku upravu. Kako smo već pisali , prije nekoliko dana napali su Grad zbog zastoja u, a uslijedio je novi napad, ovoga puta zbogu Industrijskoj zoni Nemetin.Naime, na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji osječki hadezeovci prozvali su vladajuću većinu zbogza uređenje odvodnje oborinskih voda kreditnim zaduženjem od deset milijuna kuna. A desetak dana ranije u Ministarstvu gospodarstva dodijeljeno jenepovratnih sredstava Europske unije za sufinanciranje troškova u gospodarskim zonama. Među 46 jedinica lokalne uprave koje su dobile EU sufinanciranje, navodno zbog loše popunjene natječajne dokumentacije.Kao odgovor na te prozivke u gradskoj upravi održana je tiskovna konferencija na kojoj su se nazočnima obratili zamjenik gradonačelnika, pročelnica Upravnog odjela za programe i projekte Europske unijei pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvoKrolo je, govoreći o popunjenosti Industrijske zone Nemetin, istaknuo kako zona trenutno ima dva stanara,koje uspješno posluju. Od 25 parcela ponuđenih na javnom natječaju potencijalnim investitorima, potpisano je 18 ugovora uglavnom s domaćim investitorima, ali i tri s tvrtkama u stranom vlasništvu: uz, ugovori su potpisani s jednom tvrtkom u američkom te jednom tvrtkom u mađarskom vlasništvu. Što se ostalih ulagača tiče, ugovori su potpisani unutar zadnjih godinu dana, svi su aktivni i bit će realizirani onim tempom i dinamikom kako to investitorima bude odgovaralo.Kornelija Mlinarević je opisala kronologiju događanja oko odbijenice Grada naza izgradnju odvodnje u Zoni, pojasnivši kako je dokumentacija bila propisno ispunjena, ali Europska komisija je imala zamjerke na nekoliko indikatora, uključujući indikator planiranog zapošljavanja kojega je teško predvidjeti. Mlinarević je dodala i kako je jedna od opcija bila sačekati novi natječaj za ulaganja u gospodarske zone, no u Gradu su odlučili ne čekati već podići kredit. Istaknula je Osijek kao primjer dobre prakse kada je riječ o privlačenju EU fondova što je potkrijepila statističkim podacima. Grad je do sada privukaovrijednih projekata, a uključujući i gradske tvrtke više odZamjenik gradonačelnika Piližota pojasnio je kako se Grad zadužio zauz vrlo povoljnu fiksnu kamatnu stopu od 1,3%. Tako niska kamatna stopa moguća je zahvaljujući stabilnosti gradskih financija: u posljednjih pet godina sanirani su svi gubici, a Grad na računu ima. Piližota je dodao i kako je u Industrijsku zonu Nemetin do sada uloženo, od čega jeinvestirao Grad.