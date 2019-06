Jurica Barać

veliko otvorenje jubilarnog festivala

adrenalinskog natjecanja IRONMAN

ekstremnih sportova i sportskih događanja

Festival traje već 20 godina, posljednjih nekoliko godina vi ste na čelu, koliko je teško voditi tako veliki festival?

Tako je, slavimo 20. rođendan Pannoniana, a ja slavim 10. godinu na čelu istog. Mogu slobodno reći kako je za mene osobno ovo velika obljetnica u oba slučaja i ne skrivam zadovoljstvo i sreću što radim na ovom projektu u svom gradu, Osijeku. U svakom poslu kao i u životu postoje svakodnevni, lakši ili teži izazovi, no kada nešto jako volite ne gledate ih kao nešto loše, jednostavno se nosite s tim na način koji je najbolji za vas ili za posao. Neiskreno bi bilo reći da se nisam ponekad zapitao čemu sve ovo i zašto se ne bavim nečim jednostavnijim ali u pravilu me to brzo prođe. Motivira me pozitiva koja se vraća iz gotovo svih smjerova, pogotovo zadnjih par godina. Motiviraju me nasmijana lica mojih legica i lega koji rade na projektu ili ga posjećuju. Motiviraju me nasmijana lica gostiju i sportaša natjecatelja koji nam dođu i koji nam govore kako su Pannonian Challenge i Osijek mjesto na kojem se osjećaju kao kod svoje kuće. Motivira me raditi ovako uspješan, velik i pozitivan projekt za moj grad u mojem gradu. Motivira me i entuzijazam mojih suradnika koji cijele godine rade na ovom projektu a osobito entuzijazam i pozitiva naših volontera. Pannonian je festival s najvećom bazom volontera, koji iz godine u godinu s nama rade na ostvarivanju zajedničkih snova i ideja. To su stvari i trenuci koje nas sve pokreću.

Jeste li kroz godine dobivali ponude drugih gradova da organizirate kod njih Pannonian? Ipak ste odlučili ostati u svom rodnom gradu?

Jesmo! Ove godine više nego ikada prije jer su BMX i skate postali olimpijski sportovi, a samim time je cijeli projekt kao dio kvalifikacijskog procesa za taj najveći globalni sportski događaj dobio još veću vrijednost. Mnogi gradovi i festivali žele biti domaćini kvalifikacijskih natjecanja jer ona podižu vrijednost i daju prestiž kako događanju tako i samoj lokaciji na kojoj se održavaju. A mi imamo već uhodanu organizaciju koja se može nositi sa zahtjevima koji se traže od organizatora. No, za sada smo tu, u Osijeku. Trenutno imamo podršku kakvu zaslužujemo, sigurno postoji još prostora za suradnju, no vidimo kvalitetan rast projekta i jačanje suradnje - to nas jako raduje i ohrabruje. Zajedno možemo postići mnogo veći rezultat koji će svima koji sudjeluju u projektu donijeti nešto dobro i korisno! Prije 10ak godina smo bili lokalni događaj, a danas smo na svjetskoj razini. Smatram kako je to dovoljno jak argument da se svi mi zajedno u Osijeku borimo za dalje, bolje, jače....

Jedna od stvari koju su vam zamjerili je prelazak na drugu stranu Drave, i seljenje parka onamo. Kako danas građani i posjetitelji gledaju na to?

Svi se rado sjete Srednjike, to su bili lijepi, nazvao bi ih početnički trenutci no jednostavno smo prerasli tu lokaciju. To je kao kad je svima super u srednjoj pa kreneš na faks. Napredak se mora događati, moraš rasti, razvijati se. Događaj je jednostavno u smislu infrastrukture, sporta i posjećenosti već davnih dana prerastao Srednjiku, a s obzirom na to da svake godine težimo boljemu onda smo morali otići na novu lokaciju koja će do potpunog izričaja doći kroz koju godinu kada zbilja postanemo europska Coachella. Mislim da je korisno za ovaj grad da se širi i na drugu obalu Drave i da ga ovakvim i sličnim sadržajima razvijamo i obogaćujemo njegovu ponudu kako za stanovnike tako i za turiste. Upravo zahvaljujući Pannonianu Osijek ima najmoderniji i najopremljeniji skate park u srednjoj i jugoistočnoj Europi i to je ono iz čega svi zajedno možemo i moramo izvući korist ne samo za vrijeme Pannoniana nego i tijekom cijele godine.

Jedno vrijeme je Pannonian obilježilo nestabilnost u organizacijskom smislu, pomicali su se datumi održavanja, cijena ulaznica, kako je sada stanje? Čini nam se da smo proteklih nekoliko godina ustalili pravila koja su već svima poznata?

Nije lako razvijati nešto što ne postoji. Mijenjali su se i razvijali sportovi koje imamo – na primjer ove godine imamo natjecanje u romobilu – zatim i publika, odnos sa sponzorima, medijima - rekao bih da smo s ovom kulturom prošli kroz jednu veliku fazu promjene i sada je poprilično jasan smjer za dalje. Bilo je nekih propitivanja oko ulaznica jedne od prethodnih godina no sva natjecanja na Pannonianu, na kojima ćete ove godine zaista uz našeg Marina Ranteša svjetskog prvaka vidjeti i još neke velike svjetske zvijezde extremnih sportova, su besplatna za posjetitelje! Uz onaj sportski i natjecateljski program razvili smo i kvalitetan večernji glazbeni program koji je iz godinu u godinu sve jači što se tiče imena, a cijena ulaznice ostaje simbolična. Kod nas za 30 kuna dobijete 3-4 vrhunskih glazbenika u jednoj večeri i ludi provod do jutarnjih sati. Naravno, mi program slažemo u skladu s našim godišnjim budžetom. I ja se nadam, a mnogi znaju pitati zašto nam ne dolaze svjetske glazbene zvijezde, da ćemo i mi jednoga dana imati dovoljno novca da na Pannonianu nastupi neka velika svjetska glazbena zvijezda poput onih koje dolaze na neke glazbene festivala u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Za sada tu su svakako globalne zvijezde i najbolji od najboljih u extremnim sportovima!

Zaštitni znak Pannoniana je komarac, čini nam se da festival živi u simbiozi s komarcima, vrućinom i prašinom. Kako ste se s godinama naučili boriti sa svim tim?

Upravo je to ono o čemu sam vam pričao na početku. Veliki izazov s kojim se susretneš i onda od njega stvoriš jednu pozitivnu priču. Nitko ne voli komarce, budimo iskreni. No, komarac za vrijeme Pannoniana od jednog nevoljenog kukca postane simpa lik kojeg ljudi vole, kojeg nose na svojoj majici. Jedne godine su me posjetitelji i naši gosti ispitivali zašto nema komaraca, a stvarno ih nije bilo, i onda shvatiš kakvu smo priču napravili i koliko ti komarci daju dodatnu čar festivalu. U suradnji s Gradom vodimo brigu o prašenju komaraca ali isto tako za posjetitelje osiguramo i kreme i zaštitu i od komaraca i od sunca. Mi brinemo o svima, i o komarcima kao našem zaštitnom simbolu ali i o našim posjetiteljima.

Imate li potporu Grada i Županije u organizaciji festivala?

Naravno, mislim da Pannonian sigurno ne bi došao na razinu na kojoj je sada da nismo imali potporu Grada i Županije. Potpora nije samo financijska, već i logistička, infrastrukturna, marketinška. Gradska potpora je svake godine sve jača, a za Županiju možemo reći da nismo nikada imali bolju podršku od kada je na čelu novi župan Ivan Anušić na čemu sam mu iznimno zahvalan. Grad i Županija su nas prepoznali, shvatili su da zajedno moramo raditi na vidljivosti, jer vidljivost festivala doprinosi i jačanju turizma u gradu i regiji, stvara destinaciju. Sljedeći korak nam je dići Pannonian na još višu stepenicu, a planiramo snažniju suradnju s državom koja u nama može pronaći kvalitetnog partnera u brendiranja Hrvatske kroz regiju Slavonije i Baranje i kroz nastupe na svjetskom tržištu.

Što nam od novosti pripremate ove godine?

Svaka je naša godina puna novosti kroz koje rastemo. Obzirom da je 20. obljetnica možemo se pohvaliti s više toga. Festival smo produžili za jedan dan, došlo je do promjene u rasporedu točnije u danima po sportovima, pojačali smo park kroz infrastrukturu i izgradili dodatne tribine. Izdajemo luksuznu dvojezičnu monografiju koja će osim kao dokument proteklih 20 festivalskih godina biti i izvrstan promotivan materijal događaja i same destinacije. Po prvi puta ikada imamo BMX natjecanje u ženskoj kategoriji, dolazi nam preko 15 najboljih cura u svijetu BMXa. Upravo je ovo rezultat onoga što sam spomenuo vezano uz Olimpijske igre i zato BMX natjecanje ove godine traje dva dana. Sigurno će biti najposjećeniji onaj na kojem nastupa naš Marin Ranteš. Uveli smo novu disciplinu romobil/scooter koja postaje sve zastupljenija na globalnoj razini. Zatim smo pojačali i glazbeni program. Zanimljiva je i gastro zona kod parka koju smo obogatili s našim partnerima.

20 je godina, Pannonian je iznjedrio jedan od najboljih parkova u ovom dijelu Europe, i neke od najboljih ekstremnih sportaša današnjice poput Marina Ranteša. Što je još Gradu i Županiji donio Pannonian?

Ne može se puno gradova ili država pohvaliti s događajem koji raste već 20 godina i koji donosi jednu super pozitivnu atmosferu uz značajan ekonomski, socijalni i turistički učinak. Svakoga dana Pannonian posjeti nekoliko tisuća ljudi te očekujemo iznad 25 tisuća posjetitelja kroz pet dana na svim lokacijama. Kompletan smještaj u gradu Osijeku i okolici je rasprodan još prije mjesec dana. Da, tu je i tekma reprezentacije no popunjenost se vidi u brojkama i od prošle godine kada nogometa nije bilo. Prema našim podacima za vrijeme Pannoniana, a u to računamo natjecatelje, posjetitelje i medije, bookirano je više od 8 tisuća noćenja! Tu je jasno vidljiva vrijednost ovog projekta za privatne iznajmljivače, hotele, prijevoznike, ugostiteljsku ponudu. Dolazi nam preko 300 vrhunskih sportaša. Većina njih ima više od desetine i stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama, a znamo kako je u današnjem globalnom komunikacijskom svijetu to postao vrlo moćan reklamni alat. Samo Pannonian na svojim društvenim mrežama ostvaruje više od nekoliko milijuna impresija što direktno doprinosi promocija lokacije odnosno Osijeka, Slavonije i Hrvatske. A onda dolazimo i do brojke od gotovo 100 akreditiranih novinara za ovaj događaj iz Europe i Sjeverne Amerike jer je Pannonian jedna od kvalifikacijskih stepenica prema Olimpijskim igrama u Tokiju i na njega uz našeg Marina Ranteša dolaze i najbolji sportaši iz svijeta ekstremnog sporta Daniel Dhers, Justin Dowell, Iyek Rizaev, Martin Logan. Upamtite neke od tih imena jer ćete ih zasigurno gledati na postolju u Tokiju na Olimpijskim igrama iduće godine. Grad Osijek i Županija kroz medijske izvještaje s Pannoniana ostvare direktnu reklamu u vrijednosti većoj od 20 milijuna kuna, a ove godine će i Hrvatska nacionalna TV kuća sedam dana nakon Pannoniana emitirati 80 minutnu emisiju s izvještajem iz Osijeka. Ali ne radi se samo o brojkama. Zamislite samo koliko je ovo sve važno i za sam grad, za destinaciju, za stanovnike…. Spomenuli ste Marina. To je također još jedno veliko čudo - postati prvak svijeta, a ne imati gdje trenirati i biti rame uz rame s top nacijama to je neopisivo... On je upravo krenuo ovdje u Osijeku s natjecanjima. Smatram kako s ovim događajem od Grada i Županije stvaramo izvrstan brend koji se osim svojom gastro i eno ponudom te prirodnim ljepotama može promovirati kroz zabavni događaj i extremne sportove koji svake godine na razne destinacije, na primjer francuski Montpellier privlače na milijune posjetitelja.

Ove godine se održava i utakmica Hrvatska – Wales za vrijeme Pannonian Challengea, očekujete li da nakon utakmice dođe publika koja nikad nije vidjela ekstremni sport u živo?

Tako je, imamo dva uzbudljiva događaja u isto vrijeme i siguran sam da će se odlično nadopuniti. Grad će biti krcat ljudima, veselom atmosferom, emocijama i vjerujem da će dobar dio tih ljudi doći vidjeti Pannonian, osobito one vožnje na kojima nastupa naš svjetski prvak Marin Ranteš. Utakmica će se gledati i na samom Pannonianu, imat ćemo veliku navijačku zonu. S nama je tu i NK Osijek koji će biti odličan domaćin ali i jak ambasador Pannoniana...sve što želim je lijepo vrijeme, a za ostalo sam siguran da će biti top!

Imate li kakvu poruku za sugrađane?

Pozivam ih da opet budu najbolja publika, da zajedno proslavimo 20 godina Pannoniana na dostojanstven sportski način i da uživamo u tjednu pozitive, prijateljstva, sporta, zabave i druženja. Naše legice i lege to zaslužuju i bez njih ne bi bilo Pannoniana, daju nam ogromnu podršku i ja im se zahvaljujem do neba na tome. Siguran sam da ćemo zajedno proživjeti još puno Pannoniana...

Tekst i foto: Pannonian team

, Osječanin i bivši BMX sportaš koji je dugi niz godina na čelu organizacije najvećeg festivala ekstremnih sportova Pannonian Challenge s nestrpljenjem očekuje, a osim što slavi 20. godina postojana Pannoniana bacio se i u organizaciju najveće regionalne poslovne utrke HT B2Run koju će Osječani trčati 12. lipnja 2019., i. Jurica je ljubitelj, a najveće mjesto u njegovom srcu zauzima Pannonian Challenge.