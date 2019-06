Drava

Osijeka

+322 centimetra

pripremno stanje,

+564 centimetra

Centra za obranu od poplava

Ivica Nađ

opadati:

Za sada nema nikakvih razloga za paniku i za brigu. Vodostaji Drave i Dunava na našem području su vrlo visoki ali su sve dojave s terena pozitivne i ova voda ne stvara nikakve probleme. Potrebe za operativnim djelovanje i za bilo kakvim intervencijama nema, u smislu gradnje nekih privremenih objekata, nema

Očekujemo da će još sljedećih desetak dana biti voda relativno visoka i da ćemo u tom razdoblju provoditi različite stupnjeve obrane od poplava. U zadnjih 5-6 dana smo u stanju redovnih mjera obrane od poplava na Dunavu sve od državne granice s Mađarskom, nasipima redom od sjevera prema jugu Dravom sve do željezničkog mosta ovdje do Podravlja. Uzvodno od te točke po lijevoj obali imamo pripremno stanje sve do granice s Mađarskom kod Torjanaca. Osim toga imamo i pripremno stanje obrane od poplava na rijeci Vučici zbog uspora koji je njoj prouzročila Drava. Vodostaj će na Dunavu rasti još 10-ak centimetara, a na Dravi možda 30-ak, no prema svim prognozama ne očekujemo za sada nikakve veće stadije, to još nije nikakvo alarmantno stanje, a nasipi su pod kontrolom. Što se tiče prelijevanja Drave kod Osijeka, odnosno na lijevu obalu preko šetnice između pješačkog mosta i Zoološkog vrta, prema svim podacima koje sada imamo ne očekujemo da će se dogoditi



Tekst i foto: Radio Osijek

je kodu ponedjeljak u 12 sati bila našto znači da je na snazidok je za Dunav kod Batine izmjerenoi na snazi su redovne mjere obrane od poplave.Kako je istaknuo voditeljza područje Dunava i donje Drave, obje će rijeke ostati unutar svojih korita, a od sredine tjedna vodostaji će početi i", rekao je Nađ.", rekao je za Radio Osijek Ivica Nađ iz osječkog sjedišta Hrvatskih voda.