Tekst i foto: Goran Flauder

Buduća, na kojoj bi 2021. godine trebao niknuti novi stadion nogometni kamp NK Osijeka sau vrijednosti, prema riječima predsjednikapribližno, ima i svoju „crnu točku“. U produžetku zone, odmah iza obrambenog nasipa prema Dravi, protežu sešto ih je ondje odložila, odnedavno u stečaju, s kojom je vlasnički bio povezan odbjegli osječki tajkun,Kako je otpadna zemljištu u vlasništvu Hrvatskih voda, a odgovorno dioničko društvopropisno zbrinuti ni dok je redovito poslovalo pa neće niti sada kada ga vodi stečajni upravitelj, taj neugodan posao sada je obveza tog državnog poduzeća. Kako će ga i kada obaviti i prostor duž popularnog bentagolemih količina nezgrapnog i teškog otpada čiju količinu, direktor vodnoga gospodarstva za Dunav i donju Dravu u Hrvatskim vodama procjenjuje na više od tisuću prostornih metara, još nitko ne zna.Nakon što su novi vlasnici 15 hektara, na kojima upravo uređuju podlogu za gradnju nogometne infrastrukture srušili obližnju šumu i oslobodili pogled prema lijevoj obali Drave, neočekivano su mu se ispriječili nagomilani betonski blokovi, podloge i cijevi, kamenje i stare opeke što ih je Vodogradnja prije nekoliko godina odlagala uz nasip na Pampasu dok je popravljala i mijenjala oštećene dijelove obaloutvrde nizvodno od Pampasa. Danas je taj prostor, među kojim već ima i mladih stabala, a građani ga povremeno koriste i za nedopušteno odlaganje svoga“, ponadali su se u Hrvatskim vodama kako će odgovorni žurno riješiti problem.To je očito bilo samokako bi odgodili obvezu saniranja odlagališta do nekih boljih vremena u kojima se ne bi borili s nelikvidnošću, ali u međuvremenu su otišli u stečaj pa su Hrvatske vode sada i zbog toga slučaja jedni od vjerovnika u stečajnom postupku. Sa stečajnim upraviteljem Vodogradnje upravo pregovaraju kako bii otvoriti dva nova, a saniranje toga otpada jedno je od njih.Taj bi se krupni građevinski otpad mogao ina licu mjesta, a posao je spreman obaviti i. Za zbrinjavanje takvog građevinskog otpada oni povremenoza mljevenje betona, a prah dobiven mljevenjem građevinskog otpada potom prodaju na tržištu. Takvim materijalom dobiven mljevenjem nekadašnjih zgrada iz kompleksa, posuta je podloga za gradnju parkirališnih mjesta i lokalnih cesta u današnjemna istoj lokaciji.“, rekao nam je, pomoćnik direktora Unikoma za gospodarenje otpadom.