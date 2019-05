gimnastički DOBRO World Cup

Tekst: Gimnastičko društvo Osijek - Žito

Foto: Marko Banić

Završio je još jedan. U osječkoj dvorani Gradski vrt 11. put su se okupili vježbači(ce) s gotovo svih kontinenata. Ove godine, zbog nastupa na kako kažu, natjecanja s posebnom emocijom, stigli su iz, koji svi redom hvale odličnu organizaciju, a grad su napustili bez i jedne zamjerke.Zasluge za to ima kompletan organizacijski odbor. Hrvatski gimnastički savez s izvršnim organizatorom, glavni sponzor, a organizacija ne samo gimnastičkog natjecanja nego svih događanja na ovako visokoj razini ne bi bila moguća bezOve godine u Osijek, u Slavoniju, u Hrvatsku, stiglo jete pratećeg osoblja (trenera, sudaca...). Iz Grada na Dravi ponijeli su prije svega sjajne dojmove, a u 13 zemalja ponijeli su uspomene u obliku osvojenih medalja.Na listi osvajača medalja našla se i Hrvatska. Simbolično, naosvojena su. U svom 11. nastupu u rodnom gradu prvu pobjedu dočekao je Robert Seligman . Imao je najbolju ocjenu na konju s hvataljkama. Na oduševljenje Osječanki i Osječana koji su konačno dočekali pobjedu svoga Robija. Prvu medalju u Osijeku pa odmah zlatnu osvojila je i Ana Đerek . Splićanka je slavila na parteru.Odličnom nastupu hrvatskih gimnastičara upotpunjena su s još četiri finala. Prvo finale na Svjetskom kupu i to odmah pred domaćom publikom imao je. Mladi 19-godišnji član GD Osijek - Žita zauzeo je sedmo mjesto na parteru. Iskusna Čakovčankana preskoku je zauzela peto mjesto, a Ani Đerek malo je nedostajalo do osvajanja dvije medalje na ovogodišnjem DOBRO World Cupu. U finalu vježbi na gredi zauzela je četvrto mjesto. U nedjelju je domaća publika velika očekivanja imala od. Svjetski prvak na preči iz Montreala 2017. i ovogodišnji viceprvak Europe stigao je u Osijek po treće uzastopno zlato. Pri tome, išao je raditi vježbu istu kao prije godinu i pol dana u Montrealu s kojom je postao svjetski prvak. Dugačka polusezona ostavila je traga, Srbić je tijekom svoje izvedbe u finalu pao na teškom elementu te na kraju zauzeo šesto mjesto. Ipak, burni pljesak potpore u nedjelju krcatog Gradskog vrta značili su sigurno puno Srbiću pa je odmah nakon finala najavio dolazak i sljedeće godine. Vjerujemo u sklopu priprema za Olimpijske igre u Tokiju.Dva zlata otišla su i u Rusiju. Osvojili su jena preči ina dvovisinskim ručama. Zlato u Hong Kong odnio jena preskoku,u Azerbajdžan nakon svoje vježbe na karikama,, najbolji na ručama, donio je najsjajniju medalju Litvi, a Izraelacsuvereno je odradio svoju vježbu na parteru. U ženskoj konkurenciji još su Ukrajinkaa slavila je na gredi, a Slovenkana preskoku.Uoči početka natjecanja, prvi put službeni sastanak svih delegacija održan je u novouređenom Sokol Centru. Nakon dvorane Gradski vrt mnogi su gosti ostali sada oduševljeni i uvjetima u kojima posljednjih osam mjeseci rade osječki gimnastičari i gimnastičarke svih uzrasta, ali i brojni rekreativci u različitim programima. Stoga su mnogi već sada poželjeli dio priprema odraditi u centru Osijeka. Posebno sljedeće godine kada predstoje Olimpijske igre u Tokiju. Svi sudionici DOBRO World Cupa i ne samo oni bili su oduševljeni i ambijentom. Dvorana Gradski vrt bila je puna oba finalna dana, a daleko više gledatelja natjecanja iz Osijeka mogli su pratiti putem svih oblika malih ekrana. Izravni prijenos i ove godine išao je putem HRT-a, a primjerice prošle godine signal je otišao u čakdiljem svijeta. Vjerujemo, kako će brojke i za ovu godinu biti barem na toj razini. Također, sve veći broj akreditiranih novinara dokazuju već sada prepoznatljivost ove lijepe sportske priredbe.Dakako, osim u dvorani Gradski vrt zanimljivih događanja bilo je posvuda u Gradu i prije početka, ali i za vrijeme samog natjecanja. Ove godine u sklopu najave natjecanje prvi put uodržano je tradicionalno zajedničko Vježbanje na otvorenom koje je predvodio sjajni Robert Seligman. Na istom mjestu u istom Parku održan je i drugi po redu FEELGOOD WEEKEND Festival na čijem je otvorenju u petak uz ponovno zanimljivo vođenje, inače glavnog voditelja finalnih natjecanja, održano je i izvlačenje startnih brojeva svih finalista. Uz izvrsnu ponudu domaćih vina, koktela, slastica, street food ponude, sve posjetitelje Parka u petak navečer zabavljao je Neno Belan & Fiumens , a u subotu na pozornici je bio Massimo Savić . U svakom slučaju Osijekom su se od 23. do 26. svibnja širile pozitivne vibracije. Koje će se sigurno širiti i do sljedećeg DOBRO World Cupa 2020. godine.