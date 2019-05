DOBRO World Cupa Osijek

Što reći, presretan sam. Dao sam sve od sebe, nisam kalkulirao niti malo. Ovo je moj trenutni maksimum i to odrađujem sada i na treninzima. Kako sam i najavljivao, osjećao sam da bi ove godine mogao pobijediti. Sada kada se to i dogodilo, kao da mi je veliki kamen pao sa srca. Svjestan sam da imam 33 godine i da ću nastupati i boriti se za postolja još par godine, ali bilo bi mi uistinu žao da nisam u svom gradu uzeo zlatnu medalju. Nisam kalkulirao iako je situacija bila poprilično čista do mog nastupa. Moja današnja vježba je bila stvarno dobra, ne mogu si ništa zamjeriti i presretan sam zbog medalje

Tijana Tkalčec

Aurel Benović

Ocjene danas su bile nešto niže nego što sam navikla, ali radila sam novi skok koji još nije dovoljno uvježban – još trebam iskustva s njim na natjecanjima kako bih ga uvježbala kako treba i kako bi ocjene bile više. Po povratku u Čakovec nastavit ću uvježbavati taj skok jer već u srijedu putujem za Koper i nadam se tamo da ću ga izvesti kako treba i da će to biti dovoljno za finale. Poseban je osjećaj nastupati doma, pred osječkom publikom koja je uistinu divna i navija iz sveg glasa za sve športaše bez obzira iz koje zemlje da dolaze

Tekst: Gimnastičko društvo Osijek - Žito

Prvog dana finala, dvoranom Gradski vrt odzvanjalo je skandiranje „“. Hrvatski reprezentativac, domaćin i ovogodišnje zaštitno lice osječkog Svjetskog kupa,, dosanjao je svoj veliki san – uzeo jevježbom na konju s hvataljkama!Nakon prvog mjesta u kvalifikacijama, koje su dale nadu da bi se situacija mogla ponoviti i u subotu, Seligman je mirno i rutinski odradio svoju vježbu u današnjem finalu i s konačnom ocjenom 14.533 uzeo svoje prvo „“ zlato. Nakon 11 godina koliko nastupa u svom rodnom gradu, 2019. godina bila je predodređena za ispunjenje Robertovog velikog sna – stati na najviše postolje u Gradskom vrtu. Iza Roberta su ostali(14,300) i Azerbejdžanac(14,000).“, rekao je Seligman netom nakon uručenja odličja.Uz Roberta, danas je nastupilo još 2 hrvatskih predstavnika –na preskoku tena parteru. S Tijaninim petim i Aurelovim sedmim mjestom, završio je prvi finalni dan DOBRO World Cupa Osijek 2019.“, nakon nastupa u finalu s medijima je podijelila Tijana Tkalčec.