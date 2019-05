Ukopa, Hrvoje Ostrički

Tekst: Goran Flauder

Foto: Ilustracija

Premda je do početka 2020. godine ostalo manje od osam mjeseci, direktor, uvjeren je kako će dotad provesti složen postupak, pripremiti predviđen prostor za, angažirati najpovoljnijeg izvođača i započeti montažu krematorija. Njegovim otvorenjem u prvim mjesecima iduće godine Osijek će postatiu Hrvatskoj poslije Zagreba koji će građanima ponuditi takvu vrstu usluge zbrinjavanja tijela pokojnika.Za godinu i pol dana otkako je na čelu Ukopa, to je značajno postignuće budući da se u Osijeku o krematoriju govori godinama, ali niti jedan njegov prethodnik nije se s tim ozbiljnije pozabavio.“, kaže Ostrički i navodi primjer Slovenije u kojojzavršava kremiranjem, a peći u Ljubljani i Mariboru rade punim pogonom.Kako bi građanima ponudio viši komunalni standard, projekt će financirati Grad Osijek s najmanje. Ukop od nove usluge ne očekuje posebnu financijsku dobit, no to mu kao komunalnom poduzeću u vlasništvu Grada i nije prioritet. Baš naprotiv, zbog izostanka usluge prijevoza pokojnika ostat će bez dijela zarade, kao i privatni pogrebnici u istočnoj Hrvatskoj koji imaju još, a onda će morati pronaći novu nišu.Kremiranje jei njezin učinak na okoliš neprestano se nadzire. Ostrički pojašnjava onima koji još imaju nekakvih sumnji:Kaže kako sveprednost daje kremiranju u odnosu na klasičan pokop, premda potonji još prevladava u našim krajevima. Važan element pri odlučivanju o načinu zbrinjavanja pokojnika svakako je bitno niža cijena kremiranja, a ona će za Osječane i one koji žive blizu biti još niža nego dosad, kada smo morali plaćati poseban prijevoz za Zagreb.Urna sepokapati na grobno mjestu ili polagati u kolumbarij, nego će se pepeo pokojnika moći jednostavnokoji su radnici Ukopa posadili prošle godine upravo za tu namjenu. To sepa će trošak biti još manji, a pepeo će se vratiti zemlji, kao i pripada u skladu s onom: „“. Urne se inače, po zakonu, mogu polagati isključivo na području groblja.Ukop ih nudi u širokom spektru i po različitim cijenama. Bit će i kartonskih urni za samo, pa do onih kompleksnijih i trajnih za koje će valjati izdvojiti i do. Slično je i s pogrebnom opremom koja u osnovnoj varijanti – lijes, križ i tkanina – stoji od. I lijes za kremaciju može biti izrazito jednostavan i jeftin pa je takav način posljednjeg oproštaja s posmrtnim ostacima naših bližnjih uistinu daleko najjeftiniji.U svijetu postoje i druge metode zbrinjavanja tijela pokojnika, o čemu je naša čitateljica pisala u svome komentaru. Tekstovi koje je spojila s komentarom govore o metodi dubokogu SAD-u, za što bogataši prije smrti plaćaju visoke iznose nadajući da kako će ih se jednom u budućnosti moći oživjeti pa na taj način umiru u nadi da to ipak nije kraj njihovog boravka na Zemlji. U Velikoj Britaniji postoji metoda krionizacije kojom se iz tijela pod visokim pritiskom istiskuje voda, koja se potom, a suha tvar odlaže se u urnu. Postoji još jedna metoda zbrinjavanja tijela zamrzavanjem, koje se potom pod pritiskom razbija u ledeni prah od kojega, kada ispari voda, ostaje malo suhe tvari za urnu. Na tržištu te metode još nisu značajnije zaživjele i u eksperimentalnoj su fazi.Direktor Ukopa kaže kako pozornotakvih novih tehnologija te ako se na tržištu pojavi nešto učinkovito i cjenovno prihvatljivo, razmotrit će uvođenje takvih metoda i u domaću praksu.Svjedoci smo ogromnih količina potrošenih plastičnih lampiona poslije, kada ih građani masovno ostavljaju na grobljima ili duž „vukovarskih“ ulica i po uličnim prozorima diljem Hrvatske. Njihovo prikupljanje velik je posao i još, jer ih je zbog otežanog odvajanje parafina od plastike neisplativo reciklirati. Tako svi ti plastični lampioni iz godine u godinu pune kontejnere i odvoze se na odlagališta otpada gdje značajno smanjuju raspoloživ kapacitet deponija i njihov vijek uporabe.Dok setehnologije odvajanja parafina sa stijenki lampiona, tomu bi se problemu moglo doskočiti većim oporezivanjem plastičnih lampiona i oslobađanjem od poreza na kupnju staklenih. Tako bi oni bili jeftiniji, a s obzirom na to da se mogu višekratno koristiti, prelazak na korištenje takvih lampiona bio bi velik iskorak u zaštiti okoliša.Da Ukop misli da okoliš, vidjelo se prošle godine kada je organiziraos grobalja u košare. Taj otpad predstavlja trećinu ukupnog otpada i odvozi se na posebno odlagalište gdje se ekološki zbrinjava i pretvara u kompost koji Ukop zatim koristi pri sadnji zelenila.U kontaktu su i sa specijaliziranom tvrtkom iz Varaždina zainteresiranom za otkup i preradu iskorištenih lampiona. Takav način zbrinjavanja još čeka sve potrebne dozvole, što bi kod nas moglo potrajati, ali ulijeva nadu u rješavanje tog ekološkog problema u doglednom roku.