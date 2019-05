Osječko-baranjskoj županiji

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

U prvi razred srednjih škola uupisat će se gotovo identičan broj učenika kao i lani -od ukupnou svim hrvatskim srednjim školama. No, broj mjesta u nekim je školama smanjen, u nekima povećan, a ove se godine u neke programe, piše Glas Slavonije Iako je, kako smo već pisali , tendencija na razini cijele države smanjiti broj učenika u gimnazijskim programima a povećati broj „“, na području naše županije to baš i nije tako.Naime, kada je riječ o gimnazijskim programima nema smanjivanja kvota. Uplanirano je jednako mjesta kao i prošle godine –, odnosno, a uupisat će se. Zanimljivo,upisat ćeviše nego lani (156).Najviše promjena planira se u osječkoj- umjesto lanjskih 130, ove godine upisat će se. Uz tri razreda medicinskih sestara i tehničara opće njege, moći će se upisati još po jedan razred oddentalnih tehničara, fizioterapeutskih tehničara i zdravstveno-laboratorijskih tehničara.Jednak broj učenika kao prošle godine upisat će(234),(96),(168 mjesta),(132 učenika) te. Ukupan broj mjesta ni uneće se mijenjati (144), no ove godine neće biti upisa iznimno deficitarnih zanimanja poput zidara ili tesara jer oni se upisuju svake druge godine.Rezanja će zato biti u(sa 156 na 120 učenika), u(sa 182 na 168 učenika) te ukoja će upisati cijeli razred manje jer im je kvota smanjena za čak 20 mjesta.Početak prijave osmaša u sustav kreće, obrazovne će programe birati od, a u koju će školu od jeseni krenuti doznat će