Moramo zajednički raditi i „veslati“ u istome smjeru kako bi učinakbio maksimalan, izjavila je jučer ministrica znanosti i obrazovanjatijekom razgovora s predstavnicimadiljem Hrvatske o uvođenju kurikularne reforme u sve škole u idućoj školskoj godini.Riječ je o još jednom susretu s osnivačima osnovnih i srednjih škola, koji se održavaju u redovitoj dinamici, a svrha sastanka jevezane uz mrežu škola koje su nastale nakon posljednjeg sastanka u veljači ove godine.Divjak je ponovno demantirala da Ministarstvo neke škole ukida, već od osnivača traži optimizaciju putem, koje su sada u javnoj raspravi. Optimizacija znači kako osnivači na svom području trebaju osigurati da sve školena najbolji mogući način, a ne da imamo dvije susjedne škole od kojih je jedna poluprazna, a druga radi u tri smjene. Ili, primjerice, ako su dvije ili tri škole u istoj zgradi, bolje da je to samo jedna škola, a ako imamo male matične škole u kojima je broj zaposlenih veći od broja učenika, tada ta mala matična škola može biti područna škola neke veće škole.Na sastanku je bilo riječi i ojer po prvi put Ministarstvo daje autonomiju školama da samostalno odluče o školskom kalendaru , a na dnevnom redu bila je i provjera vjerodostojnosti diploma. Divjak je s tim u svezi izvijestila kako je Ministarstvo dobilo tumačenjeda fakultetiškolama naplaćivati provjere vjerodostojnosti diploma.Važna tema sastanka bile suu srednje škole. Ministrica je istaknula kako imamo. Naime, u ovom trenutku imamou srednjim školama od broja učenika koji ove godine završavaju osnovnu školu. Osnovnu školu ove godine završava, a u srednje škole ukupno je planiranoDio kvota u odnosu na prošlu godinu već je, ali će biti još smanjivanja na ljeto kada se formiraju razredi. Na novinarsko pitanje znači li to da će upisne kvote zabiti puno manje, ministričin odgovor bio je niječan. Divjakprobleme s upisima. Probleme s upisima imaju srednje strukovne škole s trogodišnjim programima te je podsjetila na kampanju koja je u tijeku, a kojom se želi postići bolji upis u strukovne škole te povećati zapošljivosti učenika koji završe strukovna zanimanja.1) u gimnazijske programe 10.694 učenika ili 23,79 %;2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.902 učenika ili 42,05 %;3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 7.139 učenika ili 15,88 %;4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 4.828 učenika ili 10,74 %.A kakva je situacija u Osječko-baranjskoj županiji? Pa, ne baš bajna. Broj učenika koji završavaju osmi razred u šk.god. 2018./2019. je 2.597, a planirani broj učenika za upis u prvi razred srednje škole u šk. god. 2019./2020 je 3.626, odnosno razlika iznosi - 1.029 učenika. To je, naravno, posljedica loše demografske slike ovog dijela Hrvatske, ali i višegodišnjeg problema iseljavanja kome se ne nazire kraj.