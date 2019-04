više neće postojati

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

osnovnih i srednjih škola

Škole za život

175 nastavnih dana

ne ostvari

nakon 17. lipnja

jesenski odmor

od 9. rujna do 20. prosinca 2019.

28. listopada

4. studenog

zimski odmor

23. prosinca i trajao do 7. siječnja 2020

24. veljače

2. ožujka

9. travnja

14. travnja

samostalno odlučuju

do 1. srpnja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Od školske godine 2019. / 2020. u Hrvatskojjedinstveni školski kalendar!Tako bi trebalo biti ako pitatekoje je upravo otvorilo javnu raspravu u vezi Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenikaza školsku godinu 2019./2020.Nadolazeća školska godina, u kojoj učenike očekuje frontalna primjena “”, započinje 9. rujna 2019. a završava 17. lipnja 2020. godine, osim za maturante kojima škola završava 22. svibnja. Nastava se organizira i izvodi najmanje u, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana. Ako školapropisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti i, odnosno 22. svibnja za maturante.Međutim, za razliku od prethodnih godina, osnovne i srednje škole od nove školske godine moći će učenicima, uz već tradicionalne praznike, ponuditi i, a mogu se odlučiti i da zimske praznike podijele na dva dijela.Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište trajat ćeOdluče li se škole za jesenski odmor, on bi započeo, a učenici bi s nastavom nastaviliPočetak drugog polugodišta ovisi o tome jesu li škole izabraleu dva dijela, no u svakom slučaju, on počinje prvog radnog dana nakon isteka zimskog odmora. Odluče li škole zimski odmor podijeliti u dva dijela, tada bi prvi dio zimskog odmora započeo. Drugi dio zimskog odmora započeo bi, a učenici bi se u škole vratili. Odluče li se za takvu opciju, učenicima proljetni odmor počinje, a na nastavu se vraćajuŠkole koje neće mijenjati ništa zimski će odmor imati od 23. prosinca do 13. siječnja 2020., kada će se učenici vratiti na nastavu.Školehoće li uvesti jesenski odmor ili žele zimske praznike koristiti dva puta, a svoju konačnu odluku morat će dostaviti u pisanom obliku upravnom odjelu županije koji je dužan do 14. lipnja obavijestiti Ministarstvo obrazovanja o načinu realizacije odmora učenika za sve školske ustanove na području pojedine županije.Upravni odjeli i škole dužni suna svojim mrežnim stranicama objaviti svoju odluku i način realizacije odmora u školskoj godini 2019./2020. za učenike svih školskih ustanova na području županije.Iz Ministarstva obrazovanja priopćili su kako se uvođenjem ovih promjena učenicima želi omogućiti više kraćih odmora tijekom školske godine.