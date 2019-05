Gradska četvrt Industrijska četvrt

najvećih

dvorcu Mačkamama

Krunoslav Dugalić

2,5 milijuna kuna

ceste, javnu rasvjetu, uređenje zelenila, održavanje dječjih igrališta

Doma za starije i nemoćne osobe

investicija i radova

650.000 kuna

uređenje Krapinskog naselja

2 mil. kuna

35 mil. kuna

podići kvalitetu življenja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Google maps

, po površini jedna odgradskih četvrti u Osijeku, i ove je godine obilježila svoj dan prigodnim programom.Tako je jučer uodržana svečana sjednica kojoj su nazočili predstavnici Grada, Osječko-baranjske županije, građani te članovi vijeća Gradske četvrti a na kojoj je predstavljeno sve što se do sada radilo na području GČ-a te koji su planovi za budućnost.Predsjednik Vijeća GČpodsjetio je kako je u protekle četiri godine (2015. – 2018.) GČ imala na raspolaganju oko, od čega je najveći dio potrošen na izgradnju i održavanje nogostupa (1,8 mil.). Proteklih godina u četvrti se ulagalo i u, kao i u nabavu urbane opreme. Također, korisnicimau Drinskoj ulici omogućen je bežični internet u suradnji s Gradom i Županijom.Što se tiče planova za 2019. godinu, u Industrijskoj četvrti će biti mnogo novih. Obzirom na sredstva kojima raspolažu, okona godišnjoj razini, određeni su prioriteti a to su, prije svega, gradnja i održavanje nogostupa, održavanje dječjih igrališta, nova javna rasvjeta, proširenje parka za pse koji će također dobiti javnu rasvjetu. Nastavit će se i ulaganja u urbanu opremu, pa će tako kroz nekoliko dana biti postavljene pametne klupe.Kada je riječ o kapitalnim investicijama, za ovu godinu najavljeno je dugoočekivanokoje dugi niz godina čeka na obnovu. Odrađena je projektna dokumentacija, trenutno se radi građevinska dozvola, radovi će započeti na jesen i bit će dovršeni do kraja ove godine, a ukupna im je vrijednostšto će financirati Grad. U naselju je planirana rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih cesta i nogostupa, izgradnja parkirnih mjesta za invalide, povećanje broja parkirnih mjesta za stanare s 20 na 60 te gradnja nove javne rasvjete i sustava odvodnje oborinskih voda.Budući kapitalni projekti na području gradske četvrti uključuju izgradnju nove bolnice u Gackoj ulici, kao i još jedan veliki projekt u istoj ulici: izgradnju budućeg IT parka vrijednogDugalić je zaključio kako će svi ovi projektiu ovoj četvrti, ali i u potpunosti promijeniti vizuru ove gradske četvrti.