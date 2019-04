Bosne i Hercegovine i Hrvatske

Točno u 17:00h stigli smo u Kiseljak gdje smo na Trgu branitelja, gdje smo položili cvijeće i zapalili svijeću za sve poginule branitelje. Kiseljak se pokazao kao jako dobar domaćin, odmah po dolasku, bicikliste je dočekao i sam načelnik općine Kisljek, gdin. Mladen Mišurić Ramljak, koji je karavani poželio dobrodošlicu i pobrinuo se da svi biciklisti imaju okrjepu i smještaj pred sutrašnju etapu do Žeoča

Mario Marić

Danas smo imali jako ugodno vrijeme, tako da je i sam prvi dan koji glasi za najteži bio mnogo lakši za voziti. Ovim putem želio bih se doista zahvaliti MUP HNŽ/K na profesionalnom obavljenom poslu. Policija je ispratila karavanu na pravom danu i pobrinula se da svi sigurno stignu do odredišta

Toni Zorić

Tijekom cijelog dana imali smo jako lijepu vožnju, ugodno smo dočekani u svakom mjestu kroz koji smo prošli, ljudi su mahali željeli su se fotografirati s nama, vozači iz automobila su mahali i pozdravljali, doista jedno lijepo iskustvo. Također, želio bih se zahvaliti Karitasu Vrhbosanske nadbiskupije koji nas je dočekao na Ivanu, odnosno nakon najtežeg uspona, kako bi nam pružio okrjepu i podržao nas u našim naporima

Kada smo vidjeli na internetu najavu ove karavane, ideja nam se toliko svidjela da smo odlučili da kontaktiramo organizatore i podržimo ih na način što ćemo ih dočekati na kraju najtežeg uspona u danu i pružiti im podršku kroz okrjepu i lijepu riječ. Ovo karavana Mostar Vukovar je doista jedna jako lijepa gesta i ovi ljudi zasigurno zaslužuju podršku tijekom svog putovanja

Josip Dugandžić

Raduje me što općina Kiseljak može sudjelovati u karavani prijateljstva Mostar Vukovar, sretni smo što karavana prolazi kroz Kiseljak i što je Kiseljak prvo odmorište na tom dugom putu. Uistinu sam radostan što i mi možemo poslati poruku mira i prijateljstva s Gradom herojem, Gradom simbolom stradavanja hrvatskog naroda, stradavanja koje se desilo nažalost u 20-om stoljeća. Ali hrvatski narod kroz dugu povijest ima još simbola stradavanja poput zaboravljene utvrde Nikole Zrinjskog iz 16og stoljeća. Također, kroz povijest svjedočimo herojstvu hrvatskog naroda za opstojnost i ostanak na tisućljetnim prostorima, uključujući i prostore Bosne i Hercegovine. Ovom prigodom želim svim sudionicima karavane sretno putovanje i sretan dolazak u Vukovar, te molim da prenesete iskrene i prijateljske pozdrave svim Vukovarčanima od stanovnika općine Kiseljak

Mladen Mišurić

Tekst i foto: Toni Zorić

Biciklisti iz, jučer su krenuli na put dug 400km prema herojskomNedelja, 28. travnja 2019. - Paljenjem svijeća na spomenikuu Mostaru (trg Rondo) krenula je sedma po redu "". Tridesetak biciklista iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske krenulo je na put dug 400km do herojskog Grada Vukovara. Biciklisti će putovati, a jučer su pred sobom imali prvu i kako kažu najtežu etapu u dužini od 120km, odnosno od Mostara do Kiseljaka.", izjavio je, začetnik ideje Mostar Vukovar.Sunčan dan i ugodna temperatura pratila je karavanu prvog dana, tako da je i sam uspon uz Bradinu bio puno lakši.", izjavio je, predsjednik udruge "HerzegovinaBike".", dodao je Zorić.", izjavio jeispred karitasa Vrhbosanske nadbiskupije.Inače,je nit prijateljstva između gradova Mostara i Vukovara koja će i ove godine, još jednom biti povezana neraskidivom vezom i to ne samo Mostara i Vukovara, već i svih onih općina i gradova kroz koje prolazi karavana, a koji su i domaćini karavane Kiseljak, Žepče i Županja.",izjavio je gdin.Ramljak, načelnik općine Kiseljak.Danas je pred biciklistima druga etapa u dužini od 80km, odnosno putovanje od Kiseljaka do Žepča, a nadati je se da će ih pratiti lijepo vrijeme.