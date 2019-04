sufinanciranja ugradnje dizala

velik broj umirovljenika, invalida i obitelji s malom djecom

700.000 ljudi

pet ili šest etaža

nije ugrađeno dizalo

otežana dostupnost

Dostupnost do stana

Biljana Borzan

800 ulaza

4-6 katova

300 milijuna kuna

Europske unije

Ministarstva regionalnog razvoja

nikada nije sufinancirala

ne sviđa ideja

Vezano za učestale i neprovjerene medijske napise, a zbog interesa javnosti, želimo pojasniti trenutnu situaciju sufinanciranja ugradnje dizala u višekatne zgrade

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije podržalo je inicijativu zastupnice u EU parlamentu Biljane Borzan i umirovljeničkih udruga te sukladno tome, održano je nekoliko sastanka s predstavnicima Europske komisije kako bi se u okviru izmjena Operativnog programa Konkurentnost i kohezija uvrstilo i financiranje ugradnje dizala. Posljednji takav sastanak održan je u Zagrebu potkraj veljače kada je od strane Europske komisije obećano da će se pisanim putem očitovati na naše opetovane i argumentirane zahtjeve. Prema posljednjim informacijama, odgovor Europske komisije očekujemo do kraja ovog mjeseca.



Podsjetimo, tijekom programiranja operativnih programa 2012. i 2013. godine, ugradnja liftova, nažalost, nije bila planirana. Jedina mogućnost ugradnje dizala je bila kroz projekte Energetske obnove višestambenih zgrada gdje je, uz promjenu stolarije i izradu fasada, bilo omogućeno prijaviti i ugradnju dizala. U Hrvatskoj je kroz takav projekt, do sada obnovljeno 596 zgrada, no nitko nije iskoristio mogućnost ugradnje dizala, što je isključivo izbor stanara putem njihovih predstavnika.



Također, želimo se osvrnuti na višekratno iznesene neistine gospođe Biljane Borzan kako je nekim zemljama poput Češke, Poljske i Slovenije odobren projekt ugradnje dizala. Riječ je o netočnim informacijama, jer niti jedna zemlja članica nema zaseban projekt ugradnje dizala u višekatne zgrade, već se radi o projektima energetske obnove u okviru kojega je moguće ugraditi dizalo. Tako je u Hrvatskoj do sada obnovljeno 775 javnih zgrada te ugrađeno 9 dizala i 14 vertikalnih platformi.

Više puta pisali smo o projektuu zgrade u kojima ih nema, a u kojima živiNaime, procjenjuje se kakou Hrvatskoj živi u objektima tzv. kolektivnog stanovanja, a veliki dio njih pripada gore navedenim skupinama. Određeni dio takvih zgrada spada u skupinu dokojima prilikom izgradnje, te je tim kategorijama stanovništva znatnodo stana.Projekt "" organizirala je eurozastupnicazajedno s Koordinacijom umirovljeničkih udruga Hrvatske pošte i Hrvatskog telekoma. Održano je više okruglih stolova po cijeloj Hrvatskoj, a inicijativu je prihvatio i Grad Osijek.Na području Osijeka ima gotovou višestambenim zgradama visine odkoje nemaju dizala. Približnostajala bi ugradnja dizala u sve osječke višestambene zgrade koje ih sada nemaju, a prema nekim najavama iz, sredstvima EU fondova moguće je financiranje toga projekta u iznosu do 85%. Budući da je u interesu Grada dizanje kvalitete života svojih sugrađana, iz gradske uprave su istaknuli kako bi i Grad mogao sudjelovati u sufinanciranju toga projekta.Međutim, od toga izgleda neće biti ništa. Prema informacijama iz, još se čeka povratna informacija od Europske komisije koja treba odlučiti hoće li Hrvatskoj odobriti program sufinanciranja ugradnje dizala u stambene zgrade.Problem leži u tome što, suprotno tvrdnjama zagovornika projekta, EU sličan programu nekoj drugoj državi članici Europske unije. Također, predstavnicima Europske komisije navodno sesufinanciranja ugradnje dizala za potrebe privatnih stanova jer bi takvo sufinanciranje najviše pogodovalo vlasnicima privatnih nekretnina kojima bi porasla vrijednost stanova, dok lokalna zajednica i država od toga ne bi imale nikakve koristi.Tim povodom Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije oglasilo se dopisom u kome stoji: "".