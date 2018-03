Gradske četvrti Gornji grad

Tekst i foto: Osijek031.com

Dvoranabila je premalena da primi sve zainteresirane za tribinu o mogućnostimau višestambene zgrade u gradu Osijeku.Na tribini su sudjelovali saborski zastupnik, europarlamentarkaispred Udruge umirovljenika Hrvatske pošte i Hrvatskog telekoma te, predsjednica osječkog ogranka HSU-a.Gđa Dodig je u uvodu istaknula kako se u Osijeku nalazido tri kata teod četiri do sedam katova bez dizala štoumirovljenicima, ali i drugim ugroženim skupinama poput invalida, trudnica i obitelji s malom djecom. Nedostatak dizala također otežava životpoput vatrogasaca ili hitne pomoći. Ugradnjom dizala u takve zgrade riješio bi se ne samo njihoiv problem, već bi koristi imao i gospodarski i građevinski sektor u smislu ugradnje i održavanja dizala te povećanja vrijednosti stana., nedavno imenovana za EU parlamentarku godine , rekla je kako se obratila s pitanjem o mogućnostiugradnje dizala Europskoj komisiji gdje su joj rekli kakoza te svrhe u okviru programa, no cijela je priča za sada zapela zbog inertnosti nadležnog ministarstva. Borzan je upozorila kako se novac predviđen za Operativni program 2014.-2020. mora iskoristiti inače će propasti, podsjetivši da je Hrvatska prilično loša po pitanju povlačenja sredstava iz EU fondova.G. Manenica je istaknuo kako je njegova udruga izračunala da postavljanje jednog dizala za zgrade do četiri kata košta prosječnote da bi predviđeni trošak ugradnjeu Hrvatskoj iznosio. Kako se zbog inertnosti ministarstva ne bi dogodilo da novac koji postoji propadne, organizira se peticija diljem Hrvatske čiji će cilj biti do 30. travnja prikupiti što više potpisa kako bi se izvršio dodatni pritisak na Vladu i nadležno ministarstvo da čim prije krenu u rješavanje velikog problema zbog kojega su na tisuće osoba samo u Osijeku „zarobljene“ u svoja četiri zida.