Međutim, što se tada pokazalo s idejom više turističkog potencijala, pokazalo se nešto što je puno ljepše i puno bolje, a to je mnoštvo, tisuće ljudi, mnoštvo djece koja uživaju u tome i ta tradicija nastavlja se i dalje. Mislim da je to postao jedan simbol grada Osijeka i to je ono čemu ćemo i mi ispred organizacije uvijek inzistirati, dovoditi moto zeke, plesne skupine, događanja, program, druženje, to je zapravo ono najbitnije da obilježimo ovaj najveći katolički blagdan

Ostalo je manje od tjedan dana do najvećeg kršćanskog blagdana –. Tim povodom na današnjoj konferenciji za medije najavljen je program ovogodišnje, pete po redu manifestacije „ Najveće Uskrsno gnijezdo na svijetu 2018. “.Ovogodišnju manifestaciju predstavili sukao koordinator projekta ispred organizatora, agencije, te saborski zastupnikI ove godine na Trgu Ante Starčevića Osječane i sve posjetitelje grada na Dravi dočekat ćečija će izrada i ukrašavanje započeti na Veliki petak u prijepodnevnim satima pod vodstvomi članovate učenikaNa Veliku subotu 20. travnja s početkom u 10 sati održat će se svečano otvorenje manifestacije „Najveće uskrsno gnijezdo na svijetu“ uz prigodan glazbeno-scenski program na koje će građani i njihovi mališani moći donijeti svoje pisanice i uskrsna jaja, a zabavljat će ih brojne plesne skupine i glazbenici. Očekuje se i dolazakizkoji će najmlađe tradicionalno darivati slatkim poklonima.Pavković je istaknuo kako će ove godine gnijezdo bitiod prethodnih, tako da će imati. U središtu gnijezda bit će velike mega pisanice izrađene od punog stiropora različitih boja, a dominirat će bijelo-plava boja kao simbol Osijeka. Uz uskrsno gnijezdo bit će smješten i zabavni park.Stjepan Čuraj je istaknuo kako su prije pet godina krenuli s idejom da oborimo Guinnessov rekord, uđemo u, no nažalost zbog njihovih odredbi to je iziskivalo prevelike troškove za organizatore. „“, zaključio je Čuraj. Kako smo već pisali , popularnivozit će i ove godine u razdoblju od 15. do 22. travnja na tramvajskoj liniji broj 1, između redovitih voznih redova. Raspored vožnje objavljen je na internetskim stranicama GPP-a, na društvenim mrežama, ali i na svakom frekventnijem stajalištu tramvajske linije broj 1.I dok čekamo da ljudi iz Guinissove knjige rekorda konačno priznaju osječko uskrsno gnijezdo kao najveće na svijetu, jedan od rekorda Osječani i drugi Slavonci već odavno drže – onaj u konzumiranju šunke, jaja i ostalih uskrsnih gastro poslastica.