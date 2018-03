Moto klub Osijek

I ove godineorganizira akciju darivanja djece „“.Ova tradicionalna akcija održat će se u čakna različitim lokacijama. Motozeke će se, nau organiziranom defileu u pratnji policije, provozati ulicama grada Osijeka, a na trgu Ante Starčevića bit će postavljeno veliko gnijezdo od trave u kojemu će se nalaziti pokloni, a djecu će darivati i pisanicama i slatkišima. Osim u Osijeku, ove godine Moto zeke će darivati djecu i u Petrijevcima) i u Dječjem vrtiću Grlica u Bilju ()!Vremenski raspored za akciju Motozeko 2018:9:00 sati – darivanje djece u centru Petrijevaca11:00 sati - Članovi MK Osijeka posjetit će i darivati mališane u Dječjem vrtiću "Grlica" u Bilju10:00 sati - okupljanje ispred prostorija MK Osijek, Ul. Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb, Osijek10:30 sati - po okupljanju, vožnja u organiziranom defileu do Trga Ante Starčevića (dolazak iz smjera Strossmayerove ulice) gdje se planiramo zadržati u darivanju i uveseljavanju djece do 12 sati12.00 sati - polazak s trga i posjet i darivanje djece u Udruzi obitelji djece s autizmom "DAR" (Vukovarska 216)Povratak do prostorija kluba u Ul. Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb, Osijek.Akciji Motozeko 2018. pridružit će se brojni motociklisti i članovi moto klubova iz Osijeka i okolice, a Moto klub Osijek poziva sve građane da svoje najmlađe povedu na glavni osječki trg!