srčanih žila

Ivan Vrkić

položio vijenac

Park Kralja Tomislava

partizanima

1. studenoga '45

Kamilo Firinger,

Napad na spomenik

Udruge antifašističkih boraca i antifašista

Jovo Nišević i Marko Vučković

skromne spomen-ploče

Nikole Kečanina

gospodari života i smrti

Vijencu Ivana Mažuranića

junačko djelo

hrabri bojovnik

Može i bez eksploziva

komunističke prošlosti

201 spomen-obilježje

bez eksploziva

Branimir Glavaš

Konzervatorskog ureda

Unikoma

Tomislavu

poskida

nisu vratile

Tražili smo od župana i od Unikoma da vidimo spomen-ploče koje su skinuli 'radi obnove', zahtjev je ponovio i Stanislav Marijanović, predsjednik osječkih antifašista, ali toga više nema

Đorđe Balić

izradila replika

Muzeju Slavonije

Povjerenstvo za mazanje očiju

Novi bi spomenik bio modernistički i trebao bi ukazivati na značaj antifašizma kao našega trajnoga europskog opredjeljenja

Miroslav Pavlinić

Želimo nadoknaditi sve što je devastirano u prošlim godinama. Antifašizam i NOB su temelji nastanka hrvatske države. Naša je obveza da na pravi i istinit način o tomu govorimo. Za financiranje novog spomenika posegnut će se u fondove Europske Unije i raspisati natječaji, a sve kako bi Osijek pokazao svoju širinu, odnosio se na pravi način prema svojoj povijesti i pokazao kako nema kompleks prema prošlosti

Zvonko Maković, Tvrtko Jakovina, Helena Sablić Tomić, Stanislav Marijanović

Anti Đapiću

Alekse Šantića

milijun kuna

7,26 metara

20-30 tisuća kuna

Ako ne želiš riješiti problem, osnuj povjerenstvo.

Tekst: Goran Flauder

Samo dan uoči ponovnog odlaska u bolnicu zbog komplikacija s protočnošću, gradonačelnikjoš se jednom, u povodu oslobođenja Osijeka od fašističke okupacije , poklonio žrtvama inad posmrtnim ostacima osamdesetak strijeljanih Osječana u Drugom svjetskom ratu, pokopanih u zajedničku grobnicu na ulazu u. Prije njega to nije učinio niti jedan osječki gradonačelnik niti župan OBŽ nakon demokratskih promjena 1990. godine, osim Ladislava Bognara početkom 2000-tih.A bili su to Osječani poput nas; studenti i radnici, domaćice i činovnici, ratari, pekari, tramvajci, učiteljice i gostioničari. Većina nisu bili uniti su nosili ikakva vojna ili ideološka obilježja pa ipak su ih fašistički zločinci poubijali na osječkim ulicama i trgovima u prvoj polovici 40-ih.U zajedničku spomen-kosturnicu ispratilo ih je uz najviše počasti. više od deset tisuća uglavnom Osječana, uz vjerski obred katoličkih i pravoslavnih svećenika te židovskog rabina i tužaljke pjevačkih društava Lipa i Gusle. Od njih se javno oprostio znameniti Osječanin, dr.rekavši da će njihove slobodarske ideje vječno živjeti u našim srcima.Slobodarske ideje zasigurno još u mnogima žive, ali samo ih se nekolicina na poziv osječke14. travnja okuplja na tome mjestu i odaje počast svima stradalima čije su kosti razasute po okolnim šumama i livadama, uz poljske putove ili bačene u bunare i u Dravu. Među njima je i petero dugovječnih boraca NOB-a od kojih suu 95. godini života.Vijence i dalje polažu u travu ispredpostavljene na ostacima postamenta ponad kosturnice, razorenog u snažnoj eksploziji skupa s veličanstvenim spomenikomantifašističkom ratu, jedne noći u jesen 1991. godine.Tadašnji ratni provokatori i „“ u Osijeku kroz ciničan su osmijeh pojašnjavali kako je, eto, spomenik baš pogođen četničkom granatom koja je bila toliko snažna da ga je sravnila sa zemljom, a on se u komadićima razletio po okolnim parkovima. Navodno je komad noge skulpture ratnog junaka, koja je ondje stajala od 1952. godine okovana uz ranjenu brončanu suborkinju zaustavljenu u padu, probio prozor spavaće sobe u jednoj od zgrada na obližnjemi pao na krevet baš kada je domaćin bio u kupaonici pa je imao što vidjeti kada se vratio u sobu.Takvo „“ nije moglo dugo ostati nepotpisano i gradom se ubrzo pročulo da jekoji se prekomjernom količinom eksploziva okomio na spomeničku prijetnju, sredovječan gospodin sa zavidnim stažem u bivšem Savezu komunista. Partijski drugovi pamte ga po ostrašćenom veličanju lika i djela partizanskog vođe i zagovaranju neskretanja s Njegova puta. Pokazivao se po gradu u vojnoj kampanjoli s kalašnjikovim na grudima i s „plavom“ stranačkom iskaznicom u džepu, ostajući tako na središnjoj političkoj liniji i u novim društvenim okolnostima.I dok su mudriji narodi od ostataka svojenapravili biznis, izlažući u muzejima simbole bivšeg režima, a u ograđenim parkovima spomenike vođama, ideolozima i idealima poraženog sustava, u Hrvatskoj je u prvoj dekadi nakon osamostaljenja uništeno ili oštećeno 2.964 spomenička obilježja (731 spomenik i 2.233 drugih obilježja). U Osječko-baranjskoj županiji stradalo je, a na prostoru bivše Općine Osijek čak 92!Da se može i, pokazao nam je 1992. godine predsjednik Izvršnog vijećakoji je odprvo dobio popis svih spomen-ploča u gradu, a potom direktoru, svome bratu, naložio da ih sveradi restauracije. Zadnji put su snimljeni u nekoj od garaža komunalnog poduzeća, a s „restauracije“ se do danas. Udubljenja na pročeljima zgrada na kojima su stajale postala su „spomen-obilježja“ jednog mračnog vremena i vlasti kojoj, premda s demokratskim izbornim legitimitetom, ni fašističke metode nisu bile strane.“, kaže nam, član Udruge antifašističkih boraca i antifašista Osijek.Tražio je i kalup raznesenog spomenika u Parku Kralja Tomislava kako bi se, ali ni toga više nema. Pronađen je jedino njegov komad koji se čuva ukao jedini materijalni ostatak toga grandioznog spomenika, podsjeća Balić i navodi kako je Povjerenstvo za obnovu spomeničke baštine iz NOB-a u Osijeku odlučilo postaviti novi spomenik na mjestu onog miniranog., rekao je još u siječnju 2014. godine tajnik Povjerenstva, arhitektOsnivač Povjerenstva, gradonačelnik Vrkić, u projekt obnove srušene osječke spomeničke baštine iz NOB-a krenuo je vrlo ambiciozno:“, kazao je tada osječki gradonačelnik.U Povjerenstvo je uključio istaknute intelektualce, umjetnike i povjesničare umjetnosti te predstavnike udruga antifašističkih boraca. Našli su se tu… Kao ustupak tadašnjem koalicijskom partnerui drugim nacionalističkim snagama u gradu i šire, odlučeno je kako novi spomenik neće sadržavati obilježja Narodnooslobodilačke borbe niti citatiz 1952. godine: „I kad nam muške uzmete živote, grobovi naši borit će se s nama“.Trebalo je izdvojiti približno, raspisati natječaj i izabrati najbolje rješenje. Dotad je valjalo popločati prostor iznad kosturnice u obliku kvadrata stranices pojedinim pločama izdignutim u odnosu na ostale, što bi imalo simboličko značenje i stajalo, jer bi se mogao upotrijebiti višak ploča nakon uređenja središnjih gradskih trgova. Međutim, nakon više od pet godina bez ikakvih pomaka, potvrdila se samo ona Churchillova: „