Siniša Gregoran

Tenja i Sarvaš

do kraja idućeg tjedna

osobno preuzeli rješenje

52.000 rješenja

35.000

Zavod za urbanizam

3000 rješenja

odselili iz Osijeka

do 20. travnja

siječanj, veljaču i ožujak

srećkovićima

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Danas je započela dostava novih uplatnica za komunalnu naknadu , potvrdio nam je, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu Grada Osijeka.Za početak, uplatnice će se dostaviti u mjesne odboregdje je dostavljeno 95% svih rješenja korisnicima. Nakon toga započinje podjela uplatnica i u drugim dijelovima grada, i taj bi postupak trebao biti gotovNaravno, preduvjet da dobijete uplatnice je taj da steo komunalnoj naknadi i potpisali ga poštaru ili u poštanskom uredu. Prema Gregoranovim riječima, u prvom je krugu odpodijeljeno njih, a ovih dana poštari odrađuju i drugi krug u kojem će pokušati podijeliti rješenja onim korisnicima koje prvi put nisu zatekli na kućnoj adresi i koji, iz ovih ili onih razloga, taj dokument nisu osobno podigli u poštanskom uredu.Ukoliko i drugi pokušaj uručenja rješenja bude neuspješan, ona se vraćaju ugdje će ih građani naknadno moći podići. Do sada je okonakon drugog pokušaja uručenja vraćeno u Zavod.Na pitanje što će biti s onim građanima koji su se, Gregoran je rekao kako će se iznaći rješenje i za njih, no za sada je u prvom planu pokušati dostaviti što više rješenja, a nakon toga i uplatnica.Podsjetimo, građani uplatnice čekaju još od početka godine te će, po njihovom primitku, imati rokza uplatu triju uplatnica, odnosno zaove godine. U međuvremenu je došlo i do korekcije, odnosno smanjenja broja zona u gradu s dosadašnjih pet na tri, zbog čega će se većini građana iznosi na uplatnicama uvećati za 20-ak posto. Ipak, ima i onih koji su iz više prešli u nižu zonu, pa bi takvim „“ iznosi na uplatnicama mogli biti jednaki dosadašnjima ili čak niži od njih.