Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031, Prijatelji o Osijeku/FB

Konačno, s, Osječanima su počele stizatiOdmah su se na društvenim mrežama pojavile i, ali i reakcije na nove račune koji su u jednom konkretnom slučajuS druge strane, javili su se i Osječani koji tvrde da im je cijena komunalne usluge ostala, a neki tvrde da im je čak i Kako smo već pisali , povećanje komunalne naknade najavljeno je krajem prošle godine kada se usvajao gradski proračun za 2019. godinu i tada je objavljeno da će se vrijednost boda komunalne naknade povećatipo m2, odnosno za 20-ak posto.Rasprava o komunalnoj naknadi vodila se na 16. sjednici Gradskog vijeća kada je gradonačelnikistaknuo kako ona18 godina, a potrebe grada su velike, posebice na rubnim dijelovima grada.Tada je rečeno i da to koliko će konkretno komunalna naknada otići „gore“ ovisiu kojoj stanovnici Osijeka žive. Tako na primjeru stana od 60 m2 komunalna naknada u 1. zoni s; u drugoj zoni poskupljenje je minimalno -, dok će se u trećoj zoni komunalna naknada povećatiMeđutim, došlo je dounutar postojećih zona i to je ono što se dogodilo nekim Osječanima: da su se uslijed korekcije našli u višoj ili nižoj zoni. Zbog toga je moguće da će nekima povećanje iznositi i više od najavljenih 20-ak %, dok bi neki mogli čak proći i jeftinije.Sve informacije o novim cijenama sadržane su u rješenju koje ide uz uplatnice. Očekuje se da će do kraja mjeseca svi primatelji, a obzirom na (pre)dugo razdoblje izračuna morat će, osim računa za ožujak, u isto vrijeme platiti i zaostatke za siječanj i veljaču ove godine.